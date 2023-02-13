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Yığılan borçlara hızır gibi yetiştiler! Bankalar 200.000 TL’ye kadar borç kredisi veriyor! Faizler çok uygun

Yığılan borçlara hızır gibi yetiştiler! Bankalar 200.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi veriyor! Üstelik faizler çok uygun. 200.000 TL borç kapatma kredisi detayları...

Yığılan borçlara hızır gibi yetiştiler! Bankalar 200.000 TL’ye kadar borç kredisi veriyor! Faizler çok uygun

Kamu bankalarında ve özel bankalarda devlet desteği ile başlatılan kampanyada bütün vatandaşların istediği zaman ödeme yapacağı yeni bir proje başladı. Bu yeni proje Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ilk etapta girişimde bulundu. Bankalara ve birçok yere borcu olan kişilerin kredi, kredi kartı gibi borçlarını kapatabilmesi için 200000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi verilecek. İşte 200000 TL borç kapatma kredisi ayrıntıları... 


Vatandaşlar her geçen gün artan yaşam maliyetlerine çözüm bulmaya çalışırken diğer taraftan da sürekli olarak borçlanıyor. Ödemeler arttığında ve harcamalar sürekli zamlandığında geçim sıkıntısından başka bir şey düşünemez hale gelen kişileri rahatlatacak kampanya kamu ve özel bankalardan geldi. Bankaların yeni kampanyası sayesinde tüm borçlarınızı tek çatı altında toplayarak uygun faizle ve ödeme kolaylıklarıyla borç sıkıntısından kurtulabilirsiniz. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla uygun ödeme tablosunu çıkararak borç kapatma kredisi alabilirsiniz. 


Borç kapatma kredisi başvurusu  


200.000 TL borç kapatma kredisi kullanabilmek için hangi banka ile çalışmak istiyorsanız kimliğinizle şubeye başvuruda bulunabilirsiniz. Borç kapatma kredisi için T.C. kimlik ile başvuruda bulunan vatandaşlara gelir belgesiz olarak 50000 TL’ye kadar ödeme yapılmaktadır. 200000 TL’ye varan borç kapatma kredisi için gelir belgesi olmak zorundadır. Şubeye giderek ya da bazı bankalarda online olarak müşteri olabilirsiniz. Borç kapatma kredisi konusunda detaylı bilgi almak için ise en olumlu başvurular şubeye giderek yapılmaktadır. 


Borç kapatma kredisi şartları nelerdir? 


Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları ile çalışarak uygun faiz imkanıyla borç kapatma kredisi kullanılabilmektedir. Başvurular için müşteri olma gerekliliği de bulunmaktadır. Bunun sebebi ise borç kapatma kredisi başvurunuzun sonuçlanması halinde ödemenin bankada bulunacak hesaba geçebilecek olmasıdır.  


Garanti Bankası’ndan gerçekleştireceğiniz borç kapatma kredisi başvurusu için de internet bankacılığı ya da şubeye giderek başvuru yapabilmektesiniz. Tüm bankalarda yaptığınız borç kapatma kredisi başvurusu hızlı şekilde sonuçlanacaktır. Sonuçlandığı anda ise 200.000 TL borç kapatma kredisi saniyeler içinde hesabınıza geçmektedir. Kendinize uygun ödeme koşullarını internet bankacılığından başvuru yaparken vade seçeneklerini değerlendirerek inceleyebilirsiniz ya da şube personellerinden detaylı bilgi alarak yüz yüze başvuru da bulunabilirsiniz.  

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