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Yerli ve milli dedik UCUZ sandık! TOGG’un fiyatı dudak uçuklattı

Son dakika haberi… Yerli ve milli otomobil TOGG’un fiyatı açıklandı. Ucuz olması beklenen TOGG fiyatı ile dudak uçuklattı.

Yerli ve milli dedik UCUZ sandık! TOGG’un fiyatı dudak uçuklattı

Yerli ve milli otomobil TOGG fiyatı son dakika olarak duyuruldu. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG ön sipariş tarihi de belli oldu. TOGG almak için bekleyen bir çok kişi ise fiyatı duyunca hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü TOGG fiyatı dudak uçuklattı.

Uzun süredir merakla beklenen yerli ve milli otomobil TOGG fiyatı nihayet duyuruldu. Gelen son dakika bilgisine göre TOGG ön sipariş tarihi de belli oldu. Peki, yerli ve milli otomobil TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ön Siparişleri ne zaman açılıyor?

TOGG’UN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Türkiye'nin ilk elektrikli ve yerli otomobili TOGG’un merakla beklenen fiyatı nihayet belli oldu. TOGG’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak" denildi.

Yerli ve milli otomobilin fiyatı konusunda açıklamalarda bulunan Togg CEO'su Gürcan Karakaş "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖN SİPARİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Siparişlerde bireysel kullanıcılara öncelik verileceğini belirtirken 2023 yılı boyunca teslimatların devam edeceğini söyledi. TOGG siparişi vermek isteyenler 16-27 Mart tarihleri aralığında ön siparişlerini verebilecek. Siparişler Togg’un web sitesi üzerinden ve durumu öğretici tarih Platformu üzerinden verilecek.

Diğer yandan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin 314 kilometre menzilli olan modeli T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak. 523 km menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin TL’den siparişe açıldı.

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