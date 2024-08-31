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YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığından yeni yılda destekleme ödemelerine zam. Yeni destekleme modeli açıklandı.

YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak yeni destekleme modelini duyurdu. Bakanlık, yeni bitkisel üretim destekleme modeli kapsamında organik tarım uygulamalarından Sertifikalı tohum ve fidan kullanımına kadar verdiği bir çok desteğe de zam yaptı. İşte yeni bitkisel üretim destekleme modeli…

Tarım ve Orman Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaparak 2025 yılında uygulamaya girecek olan yeni bitkisel üretim destekleme modelinin detaylarını açıkladı. Yeni dönemde verilen destek ödemelerine de zam yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada organik-organomineral gübre, iyi tarım uygulamaları gibi alanlarda verilen destek ödemelerinin artık "Üretimi Geliştirme Desteği" olarak verileceği bildirildi.

DESTEK MİKTARLARI ARTTIRILDI

Yeni yılda hayata geçecek olan yeni destekleme modeli kapsamında örtü altı paket destek tutarı artırıldı. Destek ödemesine yüzde 50 zam yapılırken 2.550 TL'den 3.825 TL'ye yükseldiği bildirildi. Yine açıkta paket destek tutarı da yüzde 50 zamla 870 TL'den 1.305 TL'ye çıkarıldı.

KİRA DESTEĞİ DE VERİLECEK

Yeni destek modelinde aynı zamanda kira desteği de var. Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik başlatılan yeni destek paketi kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75'i oranında kira destek ödemesi verilecek. Yine yeni modelde Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primine de yüzde 50 zam geldi. Yeni ödeme miktarı 1.500 TL'ye yükseldi.

Bakanlık aynı zamanda tarımsal yayım ve danışmanlık desteğini de arttırdı. Bu destek yüzde 104 zamla 294.000 TL'ye çıktı.

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