Yeni yılda ayçiçek yağına indirim müjdesi!

Farklı markaların sunduğu ürünler çeşitli fiyatlarla raflardaki yerini almaya devam ederken, uygun fiyatlı ayçiçek yağı bulmak isteyen tüketiciler yoğun bir araştırma yapıyor. İşte 2025 yılı Ocak ayı itibariyle güncel fiyat bilgileri:

En Düşük Fiyatlardan Bazıları:

Carrefour Ayçiçek Yağı (1 lt): 69,50 TL + 26,99 TL kargo

Migros Ayçiçek Yağı (1 lt): 69,50 TL + 18,99 TL kargo

Biryağ Ayçiçek Yağı (1 lt): 74,95 TL + 26,99 TL kargo

Mina Ayçiçek Yağı (1 lt): 76,05 TL + 41,95 TL kargo

Karadenizbirlik Ayçiçek Yağı (1 lt): 76,45 TL + 39,90 TL kargo

Popüler Markalardan Diğer Ürünler:

Orkide Ayçiçek Yağı (1 lt): 82,20 TL + 39,90 TL kargo

Yudum Ayçiçek Yağı (1 lt): 115,87 TL (kargo dahil)

Komili Ayçiçek Yağı (1 lt): 108,25 TL (kargo dahil)

2 Litrelik Alternatifler:

Carrefour Ayçiçek Yağı (2 lt): 134,00 TL + 26,99 TL kargo

Turna Ayçiçek Yağı (2 lt): 147,40 TL + 39,90 TL kargo

Karadenizbirlik Ayçiçek Yağı (2 lt): 152,35 TL + 39,90 TL kargo

Tüketici Talebi Artıyor

Vatandaşlar, indirimli ayçiçek yağı kampanyalarından faydalanabilmek için sabah saatlerinden itibaren marketlerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu yoğun talep, hem marketlerin stoklarında hem de fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor.

Ayçiçek yağı fiyatlarında güncel bilgileri takip etmek ve avantajlı fiyatları kaçırmamak için CarrefourSA, Migros ve diğer platformları ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: CarrefourSA, Migros, Trendyol ve Diğer Platformlar