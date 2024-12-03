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Yeni yıla arabalı girin; Renault Taliant 500.000 TL'ye düştü!

Türkiye’de otomobil sahibi olmak artık daha erişilebilir hale geliyor! Renault, ÖTV muafiyeti hakkından faydalanan kişilere özel 2024 model Taliant modellerinde dev indirimler sunuyor. Bu kapsamda, Renault Taliant’ın bazı versiyonları 500.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Yeni yıla arabalı girin; Renault Taliant 500.000 TL'ye düştü!

Otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlerin bütçelerini zorlamaması için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, büyük bir çözüm sunuyor. Türkiye’de sıfır araç fiyatlarının önemli bir kısmını oluşturan ÖTV yükü, bu muafiyet sayesinde devre dışı bırakılıyor.

ÖTV Muafiyetinin Avantajları:

Sıfır araç fiyatlarında %40’a varan düşüş

Daha erişilebilir ödeme imkanları

Otomobil hayalini gerçekleştirme fırsatı

Renault Taliant Modelleri ve ÖTV Muafiyetiyle Fiyatlar

Renault, Taliant’ın 2024 modellerinde ÖTV’siz satış fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

Versiyon Yakıt Vites Motor Hacmi Güç (HP) Liste Fiyatı ÖTV İndirimli Fiyat

JOY 1.0 Sce 65 bg Benzin Manuel 999 cc 65 HP 900,000 TL 500,000 TL

JOY 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 999 cc 90 HP 1,090,000 TL 605,556 TL

TOUCH 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 999 cc 90 HP 1,080,900 TL 600,500 TL

ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de ÖTV muafiyetinden yararlanmak için bazı özel koşulların karşılanması gerekiyor. Genellikle engelli vatandaşlara tanınan bu hak, belirli oranda engelli raporuna sahip bireylerin otomobil alımlarında vergi avantajı sağlamasına olanak tanır.

ÖTV Muafiyeti İçin Gereken Belgeler:

Geçerli bir engelli sağlık raporu

İlgili kurumdan alınan ÖTV muafiyet onayı

Yetkili bayiler üzerinden yapılan araç alımı başvurusu

Kaynak: Gazeteoku.com - renault.com.tr/binek-araclar/yeni-taliant.html

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