Yeni sosyal yardım! Aile bakanlığı tek sefere mahsus 7500 TL nakdi destek verecek, bu kişiler alabilir

Türkiye'de ekonomik zorluk çeken vatandaşlar için son dönemlerde Aile Bakanlığının sağladığı sosyal yardım ödemeleri büyük ilgi görüyor. Bakanlık, belirli şartları taşıyan kişilere düzenli olarak sosyal yardım imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi kişiler başvuru yaparak Bakanlığın sosyal destek ödemelerinden yararlanıyor. Aile Bakanlığı yardım parası ödemeleri genellikle e-devlet üzerinden başvuru yapanlara veriliyor. T.C kimlik kartı ile PTT şubelerine gidenler ödemeyi alabiliyor. Peki, kimlere sosyal yardım verilir? Başvuru şartları nelerdir? 7500 TL nakit yardım için şartlar haberimizde…

BAKANLIK 7500 TL YARDIM DUYURUSU YAPTI

Aile yardımı ödemeleri son dönemlerde büyük ilgi görüyor. e-Devlet'ten başvuru yapan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile çok önemli sosyal destek ödemeleri veriliyor. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli kişiler puan doldurarak bakanlığa sosyal yardım başvurusu yapabiliyor. 7500 TL'ye Varan nakit destek ödemesinden faydalanmak için Bu formu doğru şekilde doldurmak gerekiyor.

Aile Bakanlığı yardım ödemelerinden yararlanmanın bazı şartları da bulunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olanlar sadece bu ödemeden faydalanabiliyor. Eğer bu kritere uygunsanız asgari ücretle çalışıyor olsanız bile ya da emekli olsanız bile yardım alabilirsiniz. Aile Destek ödemesinin diğer yardımlardan en önemli farkı bu oluyor. Yani işsiz olma şartı aranmıyor gelir kriterine uygun olanlar çalışsa bile destek alabiliyor.

TEK SEFERDE 7.500 TL NAKİT DESTEK

Dar gelir eve ihtiyaç sahibi kişiler 2023 yılında da aile Bakanlığından aile destek ödemesi alabiliyor. Bu sosyal yardım ödemesi tek sefere mahsus olarak 7500 TL olarak veriliyor. Ancak dileyen ihtiyaç sahipleri aylık olarak da bu yardımı alabiliyor. Aile destek yardımı aylık tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Verilecek olan yardım tutarı hanelerin gelir durumuna göre belirleniyor. Yani hane içinde yaşayan Kişi sayısına göre düşen gelir yardım miktarında belirleyici oluyor.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK YARDIMI DA ALABİLİRSİNİZ

Eğer ihtiyaç sahibi biriyseniz aile Bakanlığı'na başvuru yaparak aile destek yardımı alabileceğiniz gibi doğalgaz tüketim desteği ve elektrik faturası yardımı alma imkanına da sahip olabilirsiniz. Bu yardımlarda aylık 106 TL ile 2500 TL arasında oluyor. Elektrik faturası için verilen destek tutarı 106 liradan başlarken 206 liraya kadar yükseliyor. Yine hane içindeki kişi başına düşen gelire göre bu yardımdan faydalanmak mümkün oluyor. Doğalgaz yardımı ise 900 TL ile 2500 TL arasında değişiyor.