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Yeni OVP Açıklandı: Emeklilere Yüzde 13,44 Zam Bekleniyor

Yeni OVP Açıklandı: Emeklilere Yüzde 13,44 Zam Bekleniyor

Yeni OVP Açıklandı: Emeklilere Yüzde 13,44 Zam Bekleniyor

Ekonomi yönetimi, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Enflasyon beklentisinin yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükselmesinin ardından, emekli maaşlarına yapılacak zamların ne olacağı merak ediliyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 13,44 zam yapılacağını belirtti.

Sevinç, "Enflasyon hedeflerinin yüzde 41,5'e revize edilmesi, önümüzdeki yıl için hedeflenen yüzde 17,5 oranı iddialı. Büyümede de bir düşüş söz konusu," dedi.

Emekli maaşlarına dair detaylar ise şöyle:

SSK ve Bağkur Emeklileri: Yüzde 41,5 enflasyon gerçekleşirse, maaş artışı yüzde 13,44 olacak. 10 bin TL kök maaşı olan bir emeklinin maaşı 12 bin 500 TL’ye yükselecek. Aylığı 12 bin 500 olanın maaşı 14 bin 200 TL’ye, 15 bin TL maaşı olanın maaşı 17 bin TL’ye, 20 bin TL maaşı olanın maaşı ise 22 bin 670 TL’ye çıkacak.
En düşük memur maaşı ise 39 bin 206 TL’den 42 bin 860 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 587 TL’den 19 bin 225 TL’ye yükselecek.

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