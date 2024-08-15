Yeni Mini EYT Paketi Yolda! 1999-2008 Arası Kademeli Emeklilik Yaşları Belirlendi: Kadınlar 42, Erkekler 44 Yaşında Emekli Olabilecek- Meclis gündeminde yer alan bu geniş kapsamlı kanun teklifi, çalışma hayatını ve ekonomik düzenlemeleri derinden etkileyecek. 3600 ek gösterge düzenlemesinden kademeli emekliliğe, taşeron işçilere kadro imkanından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesine kadar birçok düzenleme, yasalaştığı takdirde geniş bir kesimi ilgilendirecek önemli değişiklikler getirecek.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

Yeni Mini EYT Paketi Yolda! 1999-2008 Arası Kademeli Emeklilik Yaşları Belirlendi: Kadınlar 42, Erkekler 44 Yaşında Emekli Olabilecek! TBMM Genel Kurulu’nda 3600 ek gösterge düzenlemesi üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu düzenleme, yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanını doğrudan etkileyecek. Memurların maaş ve emeklilik haklarında belirleyici olan ek gösterge, birinci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilecek. Bu düzenlemenin yasalaşması, kamu çalışanları için önemli mali avantajlar sağlayacak.

Kademeli Emeklilik: Yeni Dönem Başlıyor

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi sonrasında, kademeli emeklilik konusu da gündemdeki yerini koruyor. Yasa teklifinin geçmesi durumunda, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için kademeli emeklilik imkanı sunulacak. Bu kapsamda, kadınlar 42 yaşında, erkekler ise 44 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek. Bu düzenleme, EYT'den yararlanamayan birçok çalışan için önemli bir fırsat sunuyor.

Taşeron İşçilere Kadro İmkanı

Uzun süredir gündemde olan taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda da önemli adımlar atılıyor. 2023 yılında duyurulan ve yaklaşık 90 bin taşeron işçisini kapsayan bu düzenleme, taşeron işçilerin kadroya geçişini sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuya öncelik vererek, düzenlemeyi hızla yasalaştırması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur Prim Gün Sayılarının Eşitlenmesi

SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi de torba yasa kapsamında ele alınan önemli maddelerden biri. Bu düzenlemeyle, özellikle küçük esnafın prim ödeme gün sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Bağ-Kur'lular için prim ödeme şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilecek. Bu değişiklik, Bağ-Kur’luların emeklilik şartlarını kolaylaştıracak ve prim yükünü hafifletecek.

Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı

Torba yasa teklifinde en dikkat çeken düzenlemelerden biri de ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesi. Bu düzenleme ile ev hanımları, isteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik hakkına sahip olacaklar. 3’te 1 prim desteği sağlanarak, ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşmaları hedefleniyor. Bu adım, evde çalışarak ailenin geçimine katkı sağlayan kadınlar için büyük bir sosyal güvence sağlayacak.

Kaynak: Gazeteoku.com