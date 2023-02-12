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Yeni işinizi ödeme sıkıntısız kurun! Girişimci kredisi almak isteyenler sıraya girdi!

Yeni iş kurmak isteyen girişimcilere özel kredi! Vatandaşları sevindiren girişimci kredisi veriliyor. Girişimci kredisi nasıl alınır? İşte detayları haberimizde...

Yeni işinizi ödeme sıkıntısız kurun! Girişimci kredisi almak isteyenler sıraya girdi!

Devlet vatandaşlara birçok ek ödeme imkanı, sosyal yardım ve çeşitli projelerle ev, işyeri sahibi olma şansını tanıyor. Şimdi girişimcilere özel kredi desteğiyle vatandaşların yanında. Kendi ekmeğini kendi kazanmak isteyen vatandaşların birçoğu maddi problemler sebebiyle tek başına aklındaki işe girişemiyor. Sermaye bir girişimciliğin en önemli şartıyken vatandaşlar devlet destekli girişimci kredisiyle bu imkanı buldu. İşte girişimci kredisi ayrıntıları...


Devlet vatandaşların yanında olmaya çalışırken bankalara da bu konuda teşvik edici oldu. Bankalar da devlet öncülüğünde girişimcilerin yanında yer alıyor. Hem bankalardan hem de devletten alınan girişimci kredisi ile kolay ödeme koşulları ve kendi işini kurmak çok kolay. Ek olarak bankalar daha önce esnaf olan, ancak kepenki indirmek zorunda kalmış kişilerin kredi arayışlarını da karşılıksız bırakmıyor. 


Girişimci kredisi başvurusu şartları

 
Girişimci kredisini bankalar üzerinden yapmak isteyen kişilerin Ziraat Bankası üzerinden yüz yüze başvuruda bulunması gerekiyor. İlk kez girişimcilik adımlarını atan ya da eski esnaf olan veya mevcutta esnaflık yapan tüm vatandaşlar bu uygun kredi koşullarından faydalanabilir.

Ortak kampanya kapsamında banka girişimcilik kredisi almak isteyen kişilere 48 ay vade imkanı da sunuyor. İsteyen vatandaşlar online işlemler ile isteyenler ise yüz yüze başvuru yapabilir. Başvurular en kısa zamanda başlatılacak ve hızlı biçimde sonuçlandırılacaktır. 

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