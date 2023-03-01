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Yeni iş kuran kişilere 250.000 TL ödeme! Halkbank açıkladı, hemen yatıyor!

Yeni iş kuran kişilere 250.000 TL ödeme yapılacak! Halkbank açıklama yaptı. 250.000 TL hemen yatıyor! İşte yeni iş kuranlara 250.000 TL ödeme detayları...

Yeni iş kuran kişilere 250.000 TL ödeme! Halkbank açıkladı, hemen yatıyor!

Vatandaşların krediye birçok sebeple ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla sebebe göre de ihtiyaç duyulan miktarlar değişiyor. Bankalar tarafından konut, taşıt ve benzeri almak isteyen vatandaşlara çeşitli krediler veriliyor. Ayrıca borç kapatma kredisi, ihtiyaç kredisi, eğitim ve sağlık masrafları için de krediler verilebiliyor. Şimdiyse Halkbank iş kurmak isteyen kişilere 250 bin TL kredi imkanı sağlıyor. Peki, Halkbank 250.000 TL ihtiyaç kredisi şartları neler? Halkbank iş yeri açma kredisi hakkında detaylar haberimizde... 


Kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimciler için bankalar birçok kampanya düzenliyor. Halkbank ise bu bankalardan birisi olarak oldukça uygun faizlerle iş kuranlara kredi veriyor. 250.000 TL kredi kapsamında Halkbank iş kurmak isteyenlere kredi verecek. 


Halkbank girişimci desteği nedir? 


Halkbank girişimci desteği çerçevesinde yeni kampanyası ile 250.000 TL veriyor. İşinin patronu olmak isteyen, ama sermaye bulmak konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara destekleyici kredi fırsatını sunuyor. Halkbank girişimci desteği kredisi kapsamında belirli şartlar aranıyor.  


Halkbank girişimci desteği kredisi şartları neler? 


Halkbank girişimci desteği kredisi şartları öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmayı gerektiriyor. Ancak kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin aynı zamanda 55 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. İş kuracağı alanda diploma ve iş tecrübesi de olmalıdır. 


Halkbank girişimci desteği kredisi detayları 


Halkbank üzerinden kendi işini kurmak için kredi alacak kişilerin 12 ay ertelemeli ödeme yapma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca 60 ay gibi çok uygun vade sayısı da sağlanmaktadır. İşini kurmak isteyen vatandaşlar projeleri ile Halkbank’tan 250 bin TL kredi alabilecekler. Ayrıca işini yeni kuran kişiler için de Halkbank kredi desteği vermektedir. Şehit, gazi, şehit ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar ise 55 yaş ve üstünde olsa da başvuru yapabilmektedir. Halkbank girişimci desteği kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kendilerine en yakın şubeye başvuru yapabilmektedir.  

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