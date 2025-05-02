Yeni fiyatı hayret ettirdi; Renault Duster Mayıs fiyatı geldi

Geniş aileler ve SUV tutkunları için ideal olan model, hem özellikleri hem de fiyat-performans oranıyla sınıfının önüne geçiyor. İşte, Mayıs 2025 Renault Duster güncel fiyat listesi, donanım detayları ve öne çıkan özellikleriyle tüm merak edilenler…

🔧 Renault Duster Kampanyasıyla Sahneye Çıktı

Renault, Türkiye pazarındaki rekabeti artırmak amacıyla Duster için özel bir kampanya başlattı. Otomobil, segmentine göre oldukça cazip fiyatlarla kullanıcı karşısına çıkarken, sunduğu donanım seviyeleriyle de beğeni topluyor. Özellikle Evolution ve Techno isimli iki donanım paketiyle gelen yeni Duster, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.



🧩 Hangi Motor Seçenekleri Var?

Yeni Duster, farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap eden benzinli, LPG'li ve hibrit motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Özellikle tam otomatik şanzıman yapısıyla öne çıkan model, yakıt tüketimi konusunda da beklentileri karşılıyor.

Eco-G 100 hp (LPG destekli)

Full Hybrid 145 hp E-Tech

Mild Hybrid Advanced 130 hp 4x4

Bu motor çeşitliliği sayesinde Duster, hem şehir içi sürüşler hem de zorlu arazi koşulları için alternatifler sunuyor.



🖥️ Teknoloji ve Konfor El Ele Gidiyor

Giriş seviyesi olarak tanımlanan Evolution paketinde bile 10,1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç dijital renkli gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Bu özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirirken, sürüş keyfini de artırıyor.

Ayrıca geniş bagaj hacmi ve iç mekân ferahlığı sayesinde Duster, özellikle kalabalık aileler için konforlu bir seçenek haline geliyor.



💰 Renault Duster Mayıs 2025 Güncel Fiyat Listesi

İşte Dacia rozetinden ayrılarak Renault markası altında yeniden doğan Duster'ın Mayıs ayına özel fiyat listesi:







🟩 Duster otomatik vites mi?

Evet, tüm hibrit ve mild hybrid versiyonlarda otomatik şanzıman bulunuyor.

🟩 Yakıt tüketimi ne kadar?

Modeline göre değişiklik gösterse de ortalama karma tüketim 5–7 litre/100 km arasında değişiyor.

🟩 Kampanya süresi nedir?

Mayıs 2025 boyunca geçerli olan kampanyaların detaylarını Renault yetkili satıcılarından öğrenebilirsiniz.



🧠 Editör Yorumu: Fiyat-Performans Oranı Yüksek

Yeni Renault Duster, Mayıs 2025 itibarıyla hem motor seçenekleri hem de donanım özellikleriyle sınıfına sağlam bir geri dönüş yapıyor. Uygun başlangıç fiyatıyla hem bireysel kullanıcıların hem de ailelerin radarına girmeyi başarıyor. Eğer C-SUV segmentinde donanımlı, ekonomik ve güçlü bir araç arıyorsanız, bu model kesinlikle listenizde olmalı.

KAYNAK: https://www.dacia.com.tr/dacia-fiyat-listesi.html