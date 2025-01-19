GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Yeni EYT geliyor; 44-45-50 yaşında olan erken emekli olabilir

Erken emeklilik, milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri. Daha az prim ödeyerek, genç yaşta emekliliğe ayrılmak isteyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı avantajlar sunuyor.

Yeni EYT geliyor; 44-45-50 yaşında olan erken emekli olabilir

3600, 4500 ve 5400 prim günüyle emekli olma fırsatları, sigortalılar için büyük kolaylık sağlıyor. Ancak, bu imkanlardan yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Peki, kimler bu fırsatlardan yararlanabilir? Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Prim ödemeden emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar…

1. 3600 Günle Emeklilik: Kimler Yararlanabilir?

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar için 3600 prim günüyle emeklilik imkanı bulunuyor. Ancak, bu seçeneği kullanabilmek için sadece prim gününü doldurmak yetmiyor, aynı zamanda yaş şartını da sağlamak gerekiyor.

Kadınlar: 50 yaşını doldurduğunda
Erkekler: 55 yaşını doldurduğunda

3600 prim gününü tamamlayanlar emekliliğe hak kazanıyor. Bu avantaj, çalışma hayatında uzun yıllar geçiren ancak prim gün sayısını dolduramayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Yeni EYT geliyor; 44-45-50 yaşında olan erken emekli olabilir1

2. 4500 Prim Günüyle (12.5 Yıl) Kısmi Emeklilik

Sigorta başlangıcı 1999-2008 yılları arasında olanlar, 4500 prim günüyle (yaklaşık 12,5 yıl) kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. Ancak bu gruptaki sigortalılar için yaş şartı biraz daha yüksek:

Kadınlar: 58 yaş
Erkekler: 60 yaş

4500 prim günüyle emeklilik, prim ödemelerinde kesinti yaşamış olan çalışanlar için önemli bir çıkış yolu sağlıyor.

3. 5400 Prim Gününe Göre Emeklilik (15 Yıl Şartı)

SGK'nın sunduğu bir diğer seçenek de 5400 prim günüyle emeklilik. Bu seçenek, kısmi emeklilik kapsamında değerlendiriliyor ve belirli sigortalılar için erken emeklilik imkanı sağlıyor.

Yeni EYT geliyor; 44-45-50 yaşında olan erken emekli olabilir1

Kimler yararlanabilir?

Sigorta başlangıcı 2008 sonrası olanlar
Kadınlar 61, erkekler 63 yaşını doldurduğunda
5400 prim gününü tamamlayanlar
Bu seçenek, çalışma hayatında kesintiler yaşamış ancak sigortalılık süresini tamamlamış olanlar için büyük bir avantaj sunuyor.

4. Eksik Prim Günleri Borçlanma ile Tamamlanabilir mi?

Çalışma hayatında doğum, askerlik veya yurtdışında geçirilen süreler nedeniyle prim günü eksik olanlar, SGK’nın sunduğu borçlanma imkanıyla eksik günlerini tamamlayabiliyor.

Borçlanma seçenekleri:

✔ Doğum borçlanması: Kadın sigortalılar, doğum sonrası çalışmadıkları süreleri borçlanarak prim günlerini artırabilir.

✔ Askerlik borçlanması: Erkek sigortalılar, askerlik yaptıkları süreyi prim günü olarak ekletebilir.

✔ Yurtdışı borçlanması: Yurtdışında çalışan vatandaşlar, prim günlerini Türkiye'de geçerli hale getirebilir.

Bu yöntemlerle eksik prim günlerini tamamlayarak daha erken emekli olmak mümkün.

Yeni EYT geliyor; 44-45-50 yaşında olan erken emekli olabilir1

5. Prim Ödemeden Emeklilik Mümkün mü?

Türkiye’de prim ödemeden emeklilik belirli sosyal yardım programları kapsamında sağlanabiliyor. Özellikle 65 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler, devletin sunduğu 65 yaş aylığına başvurabilir.

Bu uygulama, çalışma hayatına dahil olamayan veya prim ödeyemeyen düşük gelirli vatandaşlar için önemli bir destek mekanizması olarak sunuluyor.

6. SGK Giriş Tarihi Önemli

Emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre değiştiği için SGK giriş tarihini doğru analiz etmek büyük önem taşıyor. Özellikle 1999 öncesinde sigortalı olanlar, çok daha avantajlı emeklilik şartlarına sahip. Eğer erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız, SGK giriş tarihinizi mutlaka incelemelisiniz.

Kaynaklar:
📌 SGK Resmi Sitesi
📌 Resmi Gazete
📌 E-Devlet SGK Hizmet Dökümü

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...