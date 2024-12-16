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Yeni EYT geliyor; 3600-5400-7200 primi olan o tarihi beklesin

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, milyonlarca vatandaşa yaş sınırı olmaksızın emeklilik hakkı tanıdı.

Yeni EYT geliyor; 3600-5400-7200 primi olan o tarihi beklesin

Bu kapsamda 3 milyondan fazla kişi emeklilik imkânı buldu. Ancak, EYT kapsamına dahil olamayanlar için umut verici yeni düzenlemeler gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tartışılan tasarılar, prim günü eksik olanların emeklilik hakkına erişmesini hedefliyor. Özellikle 3600, 4500 ve 7200 prim günü koşulları, vatandaşlara erken emeklilik fırsatları sunmayı amaçlıyor.

Kadınlar ve Erkekler İçin Özel Erken Emeklilik İmkânları


Kadınlar için doğum borçlanması, emeklilik yaşını öne çekme konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Sigorta girişinden sonra anne olan kadınlar, her çocuk için 720 gün prim borçlanması yapabiliyor. Bu imkânla üç çocuğu olan kadınlar, toplamda 2160 gün prim kazanarak emeklilik yaşını altı yıla kadar erkene çekebiliyor. Bu düzenleme, hem çalışma hayatını hem de annelik sorumluluklarını dengeleme fırsatı sunuyor.

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar ise askerlik borçlanması sayesinde erken emeklilik avantajına sahip olabiliyor. Askerlik döneminin sigorta başlangıcından önce olması durumunda, borçlanma ile prim günleri artırılarak emeklilik süresi kısaltılabiliyor.

Kısmi ve Malulen Emeklilik Hakkı

Prim günlerini tamamlayamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemeleri devrede. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan kişiler, 10 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise 15 yıl sigortalılık süresi şart koşuluyor.

Malulen Emeklilik

İş kazaları veya sağlık sorunları nedeniyle iş gücünün yüzde 60’ını kaybeden vatandaşlar, 1800 prim günü ile malulen emekli olabiliyor. Bu düzenleme, zorlayıcı şartlarla karşılaşan çalışanlar için yaşam standartlarını koruma imkânı sunuyor.

Engelli Çalışanlara ve Özel Gruplara Avantajlar

Engelli bireyler, yüzde 40 ve üzeri engellilik oranına sahipse, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor. Ayrıca, ağır işlerde çalışan gazeteciler, madenciler ve denizciler gibi gruplara yıpranma payı uygulamalarıyla daha erken emeklilik hakkı tanınıyor. Engelli çocuğu olan anneler için sağlanan ek prim desteği de, bu gruba önemli bir avantaj sunuyor.

7200 Prim Gününe Bağ-Kur Düzenlemesi Gündemde

TBMM’de görüşülen 7200 prim günü düzenlemesi, özellikle Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için erken emeklilik şartlarını esnetmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, esnaf ve serbest çalışanların daha erken emekli olmasına olanak sağlayacak. Kadınlar için poliçeye bağlı sigorta primiyle ilgili planlanan değişiklikler de emeklilik sürecini kolaylaştırıyor.

Erken emeklilik düzenlemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurması gerekiyor. Gerekli belgeler ve başvuru koşulları için SGK’nın resmi web sitesi veya bölge müdürlükleri yoluyla bilgi alabilirsiniz.

Kaynak Detaylı Bilgi İçin: SGK Resmi Sitesi

Derleyen: gazeteoku.com

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