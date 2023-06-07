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Yeni evlenecek olanların düğününü devlet yapıyor! 2 yıl erteleme ile faizsiz 200.000 TL veriyor

Yeni hükmet tarafından yeni evlenecek olanlar için kaçırılmayacak bir kampanya açıklandı. Hemen başvurana 2 yıl erteleme ve 0 faiz ile 200.000 TL evlilik kredisi verilecek. Kampanyanın detayları belli oldu.

Yeni evlenecek olanların düğününü devlet yapıyor! 2 yıl erteleme ile faizsiz 200.000 TL veriyor

Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalardan biri olan evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere,  Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.”

Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Kredinin fonu uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi. Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların kısa süre içinde  duyurulması bekleniyor.

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