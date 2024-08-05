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Yeni Evlenecek Çiftlere Büyük Fırsat: 150 Bin TL Faizsiz Kredi!

Yeni Evlenecek Çiftlere Büyük Fırsat: 150 Bin TL Faizsiz Kredi!

Yeni Evlenecek Çiftlere Büyük Fırsat: 150 Bin TL Faizsiz Kredi!

Aile ve Gençlik Bankası, yeni evlenen çiftler için müjdeli bir fırsat sunuyor! 25 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak evlilik kredisi kapsamında, 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 4 yıl vadeli olacak. Aylık taksitler ise 3.125 TL olarak belirlenmiş.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve öncelikli olarak deprem bölgesindeki gençler değerlendirilecektir. Daha sonra ise destek tüm ülkeye yayılacak. Fonun finansmanı, savunma sanayi ve doğal gaz gibi maden kaynaklarından elde edilen gelirlerle sağlanacak.

Gelir ve yaş şartları hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olup, başvuruların ilerleyen günlerde daha detaylı bilgilendirileceği belirtiliyor. Her çift için ayrı ayrı verilecek bu kredi desteği, gençlerin aile kurma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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