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Yeni Evim konut kredisi; 0,69 0,79 ve 0,99 faizli ödeme başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi adına önemli bir adım atıldı.

Yeni Evim konut kredisi; 0,69 0,79 ve 0,99 faizli ödeme başlıyor

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" adı verilen bu kampanya, 81 ilde ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için hem konut hem de finansman desteği sağlanmasını hedefliyor.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bazı başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, finansman desteğinden faydalanabilmek için adaylarda şu kriterler aranacak:

Başvuru sahibinin üzerinde herhangi bir konut bulunmaması,

Son bir yıl içinde konut alınacak ilde satış yapılmamış olması,

ve 2. bölgedeki başvurular için son bir yıldır o ilde ikamet edilmesi,

Hane halkı toplam gelirinin belirlenen limitler dahilinde olması.

Ödeme Koşulları ve Faiz Oranları

Kampanya kapsamında ilk üç yıl boyunca ödeme kolaylığı sağlanacağı açıklandı. Belirlenen faiz oranları ve kredi ödeme tabloları şu şekilde duyuruldu:

0,69 Faiz Oranı ile:

Belirlenen kredi tutarlarına uygun şekilde aylık taksit ve toplam geri ödeme hesaplanacak.

0,79 Faiz Oranı ile:

Kredi Tutarı: 2.000.000 TL
Taksit Sayısı: 180 ay
Aylık Taksit: 20.860,36 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.754.866,51 TL

Kredi Tutarı: 3.000.000 TL
Taksit Sayısı: 180 ay
Aylık Taksit: 31.290,55 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.632.297,29 TL

0,99 Faiz Oranı ile:

Kredi Tutarı: 4.500.000 TL
Taksit Sayısı: 180 ay
Aylık Taksit: 53.660,64 TL
Toplam Geri Ödeme: 9.658.914,90 TL

Bu rakamlar, Bakanlıklar tarafından açıklanan kampanya şartlarına göre düzenlendi. Devlet destekli bu finansman modeli, özellikle ödeme kolaylığı sunması ile dikkat çekiyor.

Başvuru Süreci ve Diğer Bilgiler

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detaylara Bakanlıkların resmi internet sitelerinden ulaşabilir. Hane halkı geliri, ikamet koşulları ve kredi değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgiler için ilgili kurumlara danışılması önerilir.

Kaynak: Gazeteoku.com

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