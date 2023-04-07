Yeni düzenleme geldi! 4A ve 4B’li için erken emeklilik

EYT kanunu kapsamında 2 milyon 250 kişinin emeklilik yolu ilk etapta açıldı. “Nasıl erken emekli olabilirim?” sorusuna cevap bulmaya çalışan milyonlarca vatandaş için 4A, 4B erken emeklilik için açıklama geldi. Erken emekli olmak için bekleyen vatandaşlara 9000 prim gününü doldurmaları halinde...



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen EYT düzenlemesi kapsamında milyonlarca vatandaş Mart ayında başvurularını yaptı ve Nisan sonuna kadar ilk maaşlarını alacaklar. Geriye kalan milyonlarca çalışan ise erken emeklilik hayali kuruyor. İşte Meclis’te yürürlüğe girmeyi bekleyen düzenlemenin detayları...



ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELDİ!



Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için müjde geldi. TÜDKİYEB (Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği) Genel Başkanı Nihat Çelik’ten açıklama çiftçiler ile yetiştiricilik yapan vatandaşlar için geldi. Yaptığı açıklamada üreten ve çalışan emekçiler için 7200 günde emekliliğin mümkün olacağını söyledi.



TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 5510 sayılı kanun çerçevesinde yapılan genel sağlık sigortası ve sosyal sigortalar kanundaki 4A ve 4B’ye bağlı sigortalı emeklilik gün sayısına dair bazı değerlendirmeler yaptı. Bu yasaya bağlı olarak emeklilik sigorta prim gün sayısının değişkenlik gösterdiğini belirten Nihat Çelik, ticaret erbabı ve tüccar olanlar ile serbest meslekle uğraşanlara ek olarak çiftçi ve yetiştiricilerin de 4B kapsamında 9000 gün ile emekli olabileceklerini belirtti.

SSK’LI VE BAĞ-KURLULARA ÖNEMLİ DETAY



Genel Başkan Çelik, açıklamalarında ayrıca 4A maddesinde vurgulanan “Hizmet akdiyle 1 ve üzerinde işyeri tarafından iş yaptırılan” kişilerin 7200 gün ile emeklilik hakkı alabildiğini belirtti. Bu doğrultuda ise şunları aktardı: “Böylelikle eskiden SSK’lı diye bilinen şimdi 4A’lı olarak adlandırılan vatandaşlar ile Bağ-Kur’lu, şimdiye göre 4B’li olarak tanımlanan meslek ustaları arasındaki prim günü eşitlenmelidir. Yani 7200 yapılmalıdır.”



Bu açıklamaların sonunda ise TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik şunları da belirtti:



“Mevcut olarak aynı işi, hatta daha ağır işleri yürüten çiftçilerimizin 7200 gün hakkına sahip olması sosyal adalet açısından gereklidir. Emeklilik şartlarındaki bu adaletsizliğin giderilmesi milyonlara yakın çiftçi ve yetiştiriciyi mutlu edecektir. Çiftçilerin bu hak kaybının giderilmesi noktasında öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den Meclis yasama döneminde değişikliğin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Bu düzenlemeye katkı sağlayacak ve emek verecek herkese binlerce çiftçimiz minnet ve şükran gösterecektir.”