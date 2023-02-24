Yeni destek paketi 5.000 TL! E-devletten başvuru yapın 3 gün içinde yatsın!

İhtiyacı olanların e-devletten hızlı şekilde başvuru yapabileceği yeni bir sosyal yardım açıklandı. Başvuran kişilere 5 bin TL ödeme gerçekleştiriliyor. Dar gelirli aileler için yapılacak olan 5.000 TL sosyal yardım için e-devlet üzerinden form doldurulması gerekmektedir. Başvurular bazı koşullar çerçevesinde değerlendirilir. İşte 5.000 TL sosyal yardım başvuru şartları ve detaylar...



5.000 TL sosyal yardım ödemesi



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyacı olan aileler için düzenli olarak 5.000 TL yardım yapılacağını duyurdu. Sosyal yardım desteğinden yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden veya e-devlet adresinden başvuru yapabilecek. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu formunun doldurulması gerekmektedir.



Sosyal yardım başvuru şartları



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı sosyal yardımdan faydalanmak isteyen kişilere 5 bin TL ödeme yapılacak. Başvuran kişilerin müracaatları 3 gün içinde değerlendirilerek neticelendirilecek. Başvurunun olumlu sonuçlanmasında ise en büyük etken hane gelirinin asgari ücretin üçte birine denk gelmesi.



Ödemeler bakanlık tarafından genellikle aylık olarak yapılmaktadır. Ancak bazı aileler için tek seferlik yardımlar da bulunmaktadır. Engelli vatandaşlara engelli aylığı, 65 yaş üstü olanlara ise yaşlılık aylığı verildiği için onlar bu sosyal yardıma dahil değildir.

