Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücretliye yüzde 15, 20, 25 oranında zam!

Son dakika haberinde asgari ücret güncellemesine dair detaylar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz’da gerçekleştirilecek olan zam açıklamasından sonra detaylar netleşiyor. Peki, asgari ücret neye göre zamlanacak? Asgari ücret zammına 6 ayın enflasyon oranı mı yansıyacak? Asgari ücret ne kadar artacak? SGK Uzmanı asgari ücret zammına dair senaryoların hepsini bir bir anlattı. İşte asgari ücret zammı senaryolarına dair tüm detaylar...



AKP Grup Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları arasında asgari ücret zammının Temmuz’da yapılacağını belirtti. 14 Mayıs seçimlerinden öncesinde zamma dair herhangi bir şey söylemedi. Emekliler için yapılan zamların ardından en çok merak edilen konulardan biri “Asgari ücret ara zammı erkene alınacak mı?” sorusu oldu. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Senaryolar neler? İşte SGK Uzmanı Ali Duman ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in asgari ücret zammına dair olası tüm senaryolara dair tespitleri...



ASGARİ ÜCRET SON 5 SENEDE 5 KAT ZAMLANDI



Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına dair açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yaptığı “Beklenmedik bir durumda geçen sene olduğu gibi zam yapmaktan kaçınmayız” sözlerine değinerek enflasyonun belirleyici olduğunu belirtti. Bu doğrultuda da enflasyon oranları düşünülürse Temmuz ayında bir zammın daha geleceğini düşündüğünü ifade etti. Memur ve emeklilere enflasyon farkına göre yapılan zam baz alındığında geçen sene olduğu gibi asgari ücrette de zam beklediğini belirtti. Beklentisinin ise asgari ücretin 10 bin TL üzerinde olması yönünde olduğunu açıkladı.



2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI



2023 asgari zammı enflasyon değerli olmuyor diyen SGK Uzmanı Ali Duman, burada ayrıca Komisyondaki 15 üyenin ortak kararının etkili olduğunu belirtti. Peki, olası Temmuz asgari ücret tutarı ne kadar?



ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM



Yüzde 15 oranında 2023 Temmuz asgari ücret zammı gelmesi demek günlük ücretin vatandaş için 383,64 TL olması anlamına gelmektedir. Bu durumda brüt olarak 11 bin 509 TL olan asgari ücretten vatandaşa geçecek olan 9 bin 783 TL’dir.



ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM



Asgari ücret zammı 2023 Temmuz ayında yüzde 20 oranında yapıldığında günlük ücret 400 TL olmaktadır. Böylelikle brüt asgari ücret 12 bin TL olursa, vatandaşa 10 bin 200 TL yatacaktır.



ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM



Asgari ücrete yüzde 25 oranında zam gelmesi durumunda brüt 12 bin 510 TL olmaktadır. Bu durumda ise vatandaşın eline geçecek asgari ücret miktarı 10 bin 633 TL oluyor.