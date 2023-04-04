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Yeni anlaşma yapıldı! Maaşlara yüzde 65 oranında zam geldi

Peş peşe maaş zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Bir belediye daha çalışanlarına zam yaptı. Zam oranı %65 olarak açıklandı sosyal yardımlarda da artış yapıldı.

Yeni anlaşma yapıldı! Maaşlara yüzde 65 oranında zam geldi

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Yılbaşında maaşlara zam yapıldı ancak Enflasyonun sürekli yükselmesi son aylarda iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi nedeniyle yapılan zamlar adeta eriyip gitti. Bu sebeple de çalışanlar kurumlardan ve belediyelerden zam talebinde bulunmaya devam ediyor. Değişen yaşam koşullarını göz önünde bulunduran belediyeler de personellerine maaş zammı için kolları sıvadı. Bugün bir belediyeden daha zam haberi geldi. O belediyenin çalışanlarına %65 oranında zam yapıldı.

2023 yılının başında milyonlarca çalışanın maaşlarına ve emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Neredeyse %50'ye Varan artışlar yapılsa da Enflasyonun sürekli yükselmeye devam etmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle yeni zam zorunlulukları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Her geçen gün hayat pahalılığının artmasından yakınan vatandaşlar çalıştıkları kurumlardan ve belediyelerden zam talebinde bulunuyor. Bugün bir belediye daha sendika ile masaya oturdu Ve zam kararı çıktı. Yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme imzalanırken belediye çalışanlarına %65 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

O BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ZAM MÜJDESİ VERİLDİ

DİSK Genel İş sendikası Aydın Şubesi ve Didim Belediyesi arasında bir süredir kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi için görüşmeler yapılıyordu. Yapılan görüşmeler bugün karara bağlandı ve 2 yıllık sözleşme doğrultusunda kadrolu işçilere %65 oranında zam yapılması kararı alındı. Kararı Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay duyurdu. Sosyal medya hesabından belediye çalışanlarına Müjdeli haberi veren Atabay, “İki yıl sürecek sözleşme kapsamında, personelimize en iyi imkanları sunmak için çalıştık. Bugüne kadar verdiğimiz her sözümüzü yerine getirdik. Çalışan bütün arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIMLARA DA ARTIŞ YAPILDI

Ayrıca Didim Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışanlara yapılan zamma ek olarak sosyal yardımlara da artış yapıldığı öğrenildi. Belediye çalışanlarının sosyal yardımlarına yapılan artış oranı henüz açıklanmadı. Belediye çalışanlarının zamlı maaşlarının Nisan ayından itibaren ödeneceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

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