Yeni açıklama: En düşük emekli maaşı 12.250 TL’ye yükseliyor

Emekliye yönelik yapılan zamlar son dönemlerde Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Özellikle ekonomik krizi en derinden hisseden kesin olan emekliler için peş peşe zam haberleri geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart ayının başında yaptığı açıklama ile en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu duyurmuştu. Şimdi de gündemde emekliye verilecek olan yeni zamlar var. Gelen son bilgilere göre Mayıs ayının sonuna kadar emekliye 1300 TL'ye intibak zammı da yapılacak. Buna ek olarak emekli maaşlarında büyük bir artış planlanıyor. Temmuz ayında yapılması planlanan bu artış seçim öncesi duyurulacak. Böylece en düşük emekli maaşı 12.250 TL'ye yükselecek.

Emekliler için sevindirici haber yeni açıklandı. Merakla beklenen en düşük emekli maaşı zammı duyuruldu. Emekliler bu zam haberi ile birlikte sevinçten havalara uçacak çünkü en düşük emekli maaşına ciddi artış geliyor. Mayıs ayı sonunda Haziran ayı başında gerçekleşmesi planlanan bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12.250 TL'ye yükselmesi planlanıyor. Buna ek olarak intibak zammı da yolda. 2000 yılı sonrası emeklilerinde sorunları seçim öncesinde çözülecek. Milyonlarca emekli bu haberle rahat bir nefes alma şansına sahip olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına kaç TL zam geliyor?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ÖNE ÇEKİLİYOR

Emeklilerin beklediği o büyük haber az önce geldi. En düşük emekli maaşı zammı öne çekiliyor. Normal şartlarda Temmuz ayında yapılması planlanan zam Mayıs sonuna Haziran başına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdeyi seçim öncesinde duyuracağı tahmin ediliyor. Yani emekliler Haziran ayı başında sevinçten havalara uçacak. Çünkü emekli maaşlarına Okkalı zam yapılacak Üstelik en düşük emekli maaşının geleceği rakam ağıtları açık bırakacak. Gelen son dakika bilgisine göre yapılacak olan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı tam 12.500 TL olacak. 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye de çok ciddi bir zam yapılacak.

1300 TL İNTİBAK ZAMMI DA YOLDA

En düşük emekli maaşına yapılacak olan zam emekliye verilen son müjde değil. Ayrıca emekliler için 1300 TL'lik intibak zammı da yolda. Yani milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayı beklenmeden değişiyor. 2000 yılı sonrası emeklilerde bu düzenleme ile birlikte haklarına kavuşma imkanı bulacak. Söz konusu maaş zamları ile ilgili bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama bekleniyor.