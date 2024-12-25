Yatırımını buna yapanlar 60 ay içinde ihya olacak! Ünlü ekonomist anahtarı verdi

Barış Soydan, gümüşün bu yılki performansı ve gelecekteki potansiyeline dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. CNBC’nin bir haber analizine atıfta bulunarak şunları söyledi:

Gümüşe Yoğun Talep: Gümüşün hem yatırım aracı olarak hem de endüstriyel talep nedeniyle önemli bir değer kazandığını belirtti.

ONS Fiyat Beklentisi: Bu yıl ONS fiyatlarının 30 dolara yükselmesinin beklendiğini dile getirdi. Bu artış beklentisinin iki temel sebebi bulunuyor:

Endüstriyel Talep Artışı: Teknolojik üretim ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kullanımın gümüşe olan talebi yükselttiği ifade edildi.

Arz-Talep Dengesi: Gümüş üretimi mevcut talebi karşılamakta zorlanıyor. Bu da fiyatların yukarı yönlü seyredeceğine işaret ediyor.

Beş Yıllık Tahminler ve Tarihi Performans

Soydan, gümüşün önümüzdeki beş yılda ciddi bir talep artışı ile karşılaşacağını öngördü ve şu açıklamalarda bulundu:

Yıllık 100 Milyon ONS Açık: Her yıl şu anki talep seviyesini karşılamak için 100 milyon ONS’luk bir üretim fazlasına ihtiyaç duyulacak.

Tarihi Kâr Performansı: Gümüşün yüksek enflasyon dönemlerinde olağanüstü performans sergilediğine dikkat çeken Soydan, 1980’de ABD’deki yüksek enflasyon döneminde gümüşün ONS fiyatında %49,45 artış yaşandığını belirtti.

Kaynak: Barış Soydan YouTube Kanalı