GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Yatırımını buna yapanlar 60 ay içinde ihya olacak! Ünlü ekonomist anahtarı verdi

Gümüşün geleceği parlıyor! Ekonomist Barış Soydan, YouTube kanalında yayımladığı bir videoda, gümüşe olan yoğun ilgiyi ve yatırımcıları bekleyen potansiyel fırsatları değerlendirdi. Soydan, gümüşün bu yıl içinde altını bile geride bırakabileceğini ifade etti. İşte detaylar:

Yatırımını buna yapanlar 60 ay içinde ihya olacak! Ünlü ekonomist anahtarı verdi

Barış Soydan, gümüşün bu yılki performansı ve gelecekteki potansiyeline dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. CNBC’nin bir haber analizine atıfta bulunarak şunları söyledi:

Gümüşe Yoğun Talep: Gümüşün hem yatırım aracı olarak hem de endüstriyel talep nedeniyle önemli bir değer kazandığını belirtti.

ONS Fiyat Beklentisi: Bu yıl ONS fiyatlarının 30 dolara yükselmesinin beklendiğini dile getirdi. Bu artış beklentisinin iki temel sebebi bulunuyor:

Endüstriyel Talep Artışı: Teknolojik üretim ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kullanımın gümüşe olan talebi yükselttiği ifade edildi.

Arz-Talep Dengesi: Gümüş üretimi mevcut talebi karşılamakta zorlanıyor. Bu da fiyatların yukarı yönlü seyredeceğine işaret ediyor.

Yatırımını buna yapanlar 60 ay içinde ihya olacak! Ünlü ekonomist anahtarı verdi2

Beş Yıllık Tahminler ve Tarihi Performans

Soydan, gümüşün önümüzdeki beş yılda ciddi bir talep artışı ile karşılaşacağını öngördü ve şu açıklamalarda bulundu:

Yıllık 100 Milyon ONS Açık: Her yıl şu anki talep seviyesini karşılamak için 100 milyon ONS’luk bir üretim fazlasına ihtiyaç duyulacak.

Tarihi Kâr Performansı: Gümüşün yüksek enflasyon dönemlerinde olağanüstü performans sergilediğine dikkat çeken Soydan, 1980’de ABD’deki yüksek enflasyon döneminde gümüşün ONS fiyatında %49,45 artış yaşandığını belirtti.

Kaynak: Barış Soydan YouTube Kanalı

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor