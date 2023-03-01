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Yatırımcılara uzman tavsiyesi! 90 gün bekleyip 50.000 TL kazanabilirsiniz!

Ünlü ekonomist yatırımcılara tavsiye verdi! Bunu yaparak 90 gün sonunda 50.000 TL kazanabilirsiniz! İşte 90 günde 50.000 TL kazanmanın detayları...

Yatırımcılara uzman tavsiyesi! 90 gün bekleyip 50.000 TL kazanabilirsiniz!

Yatırımcılara uyarıda bulunan Emlak ve Yatırım Danışmanı Uzmanı olarak tanınan Mert Başaran çok net açıklamalar yaptı. Başaran yaptığı açıklamada 90 günde 50 bin TL kazanmanın formülünü duyurdu. Vatandaşlara oldukça basit bir yöntemle 50 bin TL kazanmanın formülünü açıklayan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, altın ve dolar gibi yatırım araçlarına dair tavsiyeleriyle de tanınmaktadır. Vatandaşlardan yatırım yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği “Hangi yatırım aracı daha çok kazandırır?” sorusunu Mert Başaran cevapladı ve beklenmedik yanıtı vatandaşları şaşırttı. Peki, hangi yatırım aracı daha karlı? İşte detaylar... 


Kısa zaman içinde belirli bir miktarda kazançlı olmak isteyen yatırımcılara tavsiyeleriyle tanınan Mert Başaran, şu anki ekonomik koşullar altında vatandaşları yatırım alternatiflerini çok değiştirmemek noktasında uyardı. Kolay şekilde elindeki paradan daha fazlasını kazanmak isteyen kişilerin takip ettiği yatırım danışmanı, şaşırtıcı bir tavsiye ile geldi. 90 gün, yani 3 ay gibi kısa bir zamanda 50 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu açıkladı.  


Mevduat altın hesapları değerlendirilebilir 


Emlak Piyasası ve Yatırım Danışmanı Uzmanı olarak tanınan Mert Başaran özellikle bir süredir Kur Korumalı Mevduat hesabı olarak bulunan altın hesabına dair değerlendirme yaptı. Yaptığı son açıklamada ise Mert Başaran, altını olan vatandaşların “Kur Korumalı Mevduat Altın Hesabı”nı yatırım için değerlendirebileceğini söyledi.  


Mert Başaran sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Siyasi saplantılardan kurtularak ülkenin verdiği fırsatı değerlendirin. Bir müşterim 1 kilo altın koyarak 3 ayda 1.040 grama arttırdı. Yani 90 günde 40 gram altın kar etmiş oldu. Bu yıl böyle gitse 120 ila 130 bin TL yavru... Altın yavrular mı diyen kişiler mutlaka kur korumalı altını değerlendirmeli...” ifadelerine yer verdi.  


Başaran, Türkiye gibi bir ülkede yatırımla ilgili, “Bu ülke parası olan, risk seven, finansal okur yazarlığı olan insanlar için rüya gibi. Altın gibi bir getiriyi kimse size veremez. Kur korumalı altını analiz edip araştırın. Şaşıracaksınız.” açıklamasında bulundu. 


Yatırım yapmak isteyen kişilerin yine de dikkatli araştırmalar ile detaylı olarak hesaplamalarını gerçekleştirerek bu tavsiyeyi dikkate almasında yarar var. Haberler bazında değil, net araştırmalarla yatırım yapmak daha mantıklı olacaktır.  

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