Yatırımcılar dikkat, altın fiyatları yön değiştirdi! Güncel altın fiyatları ne kadar?

FED’in altın piyasasındaki şahin politikası nedeniyle altında sert düşüş meydana gelmişti. Mart ayına girilmesiyle birlikte tekrar ivme kazanmaya başladı. Dolarda gerileme yaşanması da ONS altın öncelikle 1835 dolar seviyelerine çıktı, sonrasında ise 1850 dolar seviyesini yakaladı. Peki, altın fiyatlarında durum nasıl olacak? Altın yatırımcıları nelere dikkat etmeli? İşte altın piyasasına dair detaylar...



Dünya genelinde dolarda gerileme yaşanırken, altın da ise prim elde edilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta ONS altın 1.810 seviyelerine kadar çekilmişti. Şimdiyse kapanışı 1.855 dolar seviyelerine kadar çıktı.



Piyasada güncelleme oldu



FED’in yaptığı son yorumlar da piyasada etkisini gösterdi. Bankanın para politikasına yatırımcıların durumu değerlendirmesiyle altın piyasasında hareketlenme yaşanmaya başladı.



FED çelişkili açıklamalarda bulundu



Atlanta FED Başkanı olan Raphael Bostic, FED’in yazın bir süre arttırımları durdurabileceğini belirtirken 25 baz paun faiz artırımını ise desteklediğini ifade etti. Bunun tam tersine FED Başkanı Christopher Waller ise enflasyon rakamları ile istihdamın beklediği gibi stabil olmaması durumunda daha büyük bir yükseliş olabileceğini ifade etti.



Altın ilerleyişi sürüyor



Waller’dan gelen şahin görüş dolara bir ivme kazandıramazken ECB’nin yüksek faiz artışıyla ve Euro bölgesinde zirveye çıkan çekirdek enflasyon ise doların değer kaybetmesine sebep oldu.



Gram altın zirveye ulaşıyor



ONS altından kaynaklanan destek ile gram altın fiyatlarında 2 haftadır yükseliş görülüyor. 1.097 TL’ye kadar düştükten sonra haftayı 1.126 TL ile kapattı.