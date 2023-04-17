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Yatırım yapmak isteyenlere çok büyük müjde! 21.000 TL’ye arsa satışı başladı

Elinde TL'si olan ve yatırım yapmayı düşünenler için bomba gibi bir müjde geldi. Milli Emlak Yeni arsa ve arazi satışı ilanlarını yayınladı. 21.000 TL'ye arsa sahibi olmak mümkün bu fırsatı Sakın kaçırmayın.

Yatırım yapmak isteyenlere çok büyük müjde! 21.000 TL’ye arsa satışı başladı

Arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyenlere Milli Emlak'tan büyük fırsat geldi. Milli Emlak Yeni arsa ilanlarını yayınladı. Fiyatları görenler gözlerine inanamayacak. Çünkü bu devirde Bu fiyata arsa kalmadı. Milli Emlak'tan satışa çıkan arazi fiyatı sadece 21 bin TL. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu şansı Sakın kaçırmayın.

Elimdeki nakit parayı arsa ve arazi yatırımı yaparak kullanmak isteyenler için güzel haber Milli Emlak'tan geldi. Milli Emlak Yeni arsa ilanlarını yayınladı. Özellikle Artvin Şavşat'ta satışa çıkan arazinin fiyatı gözleri açık bıraktı. 257,88 metrekare arazinin fiyatı sadece 21.000 TL olarak belirlendi. Milli Emlak tarafından ihale usulü yapılacak olan satış 25 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15’te gerçekleşecek. Milli Emlak arsa satışı ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

MİLLİ EMLAK YENİ SATIŞ İLANLARINI YAYINLADI

Arazi yatırımı yapmayı düşünenler için Milli Emlak çok önemli fırsatlar sunuyor. Yatırım yapmak için elinde parası olanlar arsa ve arazi satın almak için Milli Emlak ilanlarını yakından takip ediyor. Bugün de Milli Emlak tarafından yeni arsa ve arazi satışı ilanları yayınlandı. İhale araştırması yapan kişiler bu fırsatı sakın kaçırmasın Çünkü Milli Emlak’ta arsa ve arazi fiyatları çok uygun. 21 bin TL'ye arsa alabilirsiniz.

25 NİSAN'DA İHALE YAPILACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü arsa satışı ilanları yayınlandı. Arsa ve arazi ilanları 2023 detayları vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyordu. Milli Emlak resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlarda arsa ve arazi satışlarının KDV'den muaf tutulacağı da bildirildi.

Milli Emlak Yeni arsa ve arazi satışı ilanlarında özellikle Artvin Şavşat'ta bulunan 257,88 metrekarelik arazi dikkat çekti. Arazi Bedeli sadece 21.000 TL olarak belirlendi. Söz konusu arazi ile ilgili ihalenin tarihi 25 Nisan 2023 olarak açıklanırken ihalenin saat 10.15'te yapılacağı bildirildi.

Milli Emlak'tan ucuz arazi almak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. Çünkü 21.000 TL'ye arsa sahibi olma fırsatı şu anda başka hiçbir yerde yok.

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