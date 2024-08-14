Yatırım yapanlar dikkat! Piyasalarda türbülans: Borsa mı altın mı daha cazip-Cuma günü, Borsa İstanbul’un 10 bin puanın altına düşmesi ve gram altının hızla 2600 TL’nin üzerine çıkması, piyasalar üzerinde ciddi bir etki yarattı. Bu gelişmelerin ardından, piyasalar için yeni tahminler açıklanırken, yatırımcılar için hangi araçların daha cazip olduğu sorusu gündeme geldi.

Borsa İstanbul’da Sert Düşüş: 9 Bin 907 Puana Çekildi

Yatırım yapanlar dikkat! Piyasalarda türbülans: Borsa mı altın mı daha cazip. Cuma günü Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışlar, endeksin 9 bin 907 puana kadar gerilemesine neden oldu. Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, bu düşüşün arkasındaki en büyük etkenlerden biri, sanayi üretimi verilerindeki olumsuzluklar. Yıllık bazda %4.7’lik bir düşüş gösteren sanayi üretimi, özellikle imalat sanayiinde %6.9 oranında ciddi bir gerilemeyi işaret ediyor. Bu veriler, şirketlerin gelecekteki değerine ilişkin belirsizlikleri artırarak borsada panik satışlarına yol açtı. Baydar, global jeopolitik risklerin de ciddi seviyede yüksek olduğunu ve bu durumun piyasalarda gerginliğe neden olduğunu belirtiyor.

1 Milyon Yatırımcı Piyasadan Çekildi: Nedenleri Neler?

Yaz ayları boyunca borsada yatırımcı sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü itibarıyla 7 milyon 362 bin 644’e indi. Bu, yaklaşık 1 milyon yatırımcının piyasadan çekildiği anlamına geliyor. Baydar, bu çekilmenin arkasındaki temel nedenlerden birinin kar realizasyonu isteği ve jeopolitik risklerden kaçınma arzusu olduğunu ifade ediyor. Ancak büyük yatırımcıların bu tür el değiştirmelerden faydalanarak mevcut fiyatlardan pozisyon aldıkları ve borsada maliyet oluşumuna katkıda bulundukları görülüyor.

Altın Fiyatları Yükselişte: Yeni Tahminler Ne Diyor?

Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatları 2350-2480 dolar seviyeleri arasında dalgalandı. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faizleri değiştirerek pozitif faiz sürecine dönme sinyali vermesi, Rusya-Ukrayna savaşının daha tehlikeli hale gelmesi ve İsrail’in bölgedeki eylemleri, altın fiyatları üzerinde önemli etkiler yarattı. Ekonomist Baydar, ons altının 2480 dolar seviyesini aşmak için yeni bir habere ihtiyacı olduğunu ve bu seviyeye Eylül ayında olası bir Fed faiz indirimi ile ulaşabileceğini belirtiyor. Gram altın için ise 2650 TL seviyelerine doğru bir hareketin olası olduğu tahmin ediliyor.

Yüksek Risk Döneminde Hangi Yatırım Araçları Mantıklı?

Riskin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcılar, portföylerinde daha güvenli ve likit araçlara yöneliyor. Baydar’a göre, böyle dönemlerde yatırımcı portföylerinin %60’ı likit fonlara, %20’si 5 yıllık tahvillere, kalan %20’lik kısmı ise altın cinsi fonlara ayrılabilir. Bu strateji, hem riskleri minimize etmek hem de olası kazançlardan faydalanmak için mantıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Ekonomist Hikmet Baydar

Derleme: Gazeteoku.com