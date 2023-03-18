Yatırım yapacak olanlar dikkat! Avantajlı çıkmak istiyorsanız mutlaka bakın!

Son günlerde ekonomik piyasalarda küresel çalkantılar meydana geldi. Dolar, altın, tahviller, Bitcoin yatırımcılarının yanı sıra başka yatırım araçlarını düşünenlerin de dikkat etmesi gereken noktalar söz konusu. Birçok kişi birikimlerini gayrimenkul ile değerlendirmeyi de tercih etmektedir. İmarsız arsa yatırımları da bu seçeneklerden birisi olarak bilinmektedir. Arsalar imarsız olarak yatırım amaçlı alınır ve arazinin ileride değerlendiği zaman işletilmesi ya da satılması düşünülebilir. İmarsız arsaya yatırım yapmak mantıklı gözükebilir, ancak bazı riskler de barındırmaktadır. Hem dezavantajları hem de avantajları olan imarsız arsa yatırımına dair bilinmesi gerekenler...



İmarsız arsa yatırımı nasıl yapılır?



İmarsız arsa yatırımı yapmak isteyen kişilerin belediyeler tarafından imar planı yapılmamış arazi ve arsaları satın alması işlemiyle gerçekleşir. İmardan önce alınan imarsız araziye konut, ticari bina, iş yeri yapılması yasaktır. Genel olarak tarım arazisi amaçlı kullanılır ve imar planı yapılmadan önce de satılabilmektedir. İmarsız arazi ve arsa yatırımı yapmayı tercih eden kişiler yatırım yapmadan bazı detayları araştırarak risklerini değerlendirmelidir. Peki, imarsız arsa yatırımı riskleri nelerdir?



İmarsız arsa yatırımı riskleri nelerdir?



İmarsız arsa yatırımı risklerine bakmak araziyi ya da arsayı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden birisidir. İmarsız arsa yatırım riskinde özellikle iki en önemli faktör söz konusudur.



Birinci risk faktörü imarsız arsa alındığı zaman imar planındaki belirsizliktir. İkincisi ise arsanın değer kaybına uğrayabilmesi ihtimalidir. Birinci durumda arsanın belediye tarafından imarının ne zaman planlanacağı belirsiz olduğu için bu çok kısa bir zaman sürebileceği gibi uzun bir zaman da olabilir. İkinci durumda ise imar planının uzun zaman yapılmaması arsanın değerini satın alınanın altına çekebilir.