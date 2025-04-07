Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!

Finansman imkanlarının da netleşmeye başlamasıyla cebinde 450.000 TL bulunan kullanıcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

Yerli Otomobilde Yeni Dönem

TOGG, ülkemizin otomotiv sektöründeki yerli üretim hamlesinin simgesi olmaya devam ediyor. T10F modeli, teknolojik donanımı ve özgün tasarımıyla dikkat çekerken, finansal destek paketleri sayesinde tüketicilerin erişimine daha uygun hale geliyor. Kısa süre önce yürürlüğe giren iki yeni teşvik paketi, yalnızca yerli üretim elektrikli otomobilleri değil, özellikle TOGG için ayrıcalıklı koşullar sağlıyor.

Finansman ve Teşvik Detayları

Öne çıkan detaylardan biri, TOGG T10F’in kısa menzil versiyonunun yaklaşık 1.6 milyon TL’den satışa sunulmasının öngörülmesi. Ancak devlet teşvikleri kapsamında, bu tutarın yüzde 70’ine kadar kredi desteği sağlanması planlanıyor. Böylece, araç alımında kullanıcılar 1.2 milyon TL’ye kadar kredi imkânı bulacak.

Normal şartlarda sıfır otomobillerde 12 aylık finansman vadesi uygulanırken, TOGG için özel olarak sunulan bu destekle kredi vadesi tam 48 aya kadar uzatılıyor. Üstelik, yüzde 0 faiz uygulaması sayesinde aylık ödeme tutarları da oldukça cazip bir seviyede belirleniyor. Hesaplamalara göre, araç alımında aylık yalnızca 25.000 TL ödeme yapmak mümkün olacak.

Bu gelişmeler, TOGG T10F’i sadece teknolojik açıdan değil, ekonomik anlamda da tercih edilir kılıyor. Finansman kolaylıkları ve teşvik destekleri, özellikle yerli otomobilin benimsenmesini hızlandırarak ülkemizin otomotiv endüstrisine önemli bir ivme kazandıracak. Uzmanlar, bu tür fırsatların uzun vadeli yatırım değeri taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: https://www.togg.com.tr/