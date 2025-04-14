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Yaş şartı olmadan emekli olun; 1999 sonrası işe girenler dikkat

Türkiye’de emeklilik sistemi, milyonlarca çalışan için karmaşık bir tablo sunuyor.

Yaş şartı olmadan emekli olun; 1999 sonrası işe girenler dikkat

1999 sonrası işe başlayanlar, primlerini doldursalar bile yaş şartına takıldıkları için yıllarca emekli olamıyor. Peki yaş şartı olmadan emekli olmak gerçekten mümkün mü? İşte tüm merak edilenler... 👇


✅ EYT İle Gelen Fırsat: Yaş Şartı Kalktı

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi ile 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar için yaş şartı tamamen kaldırıldı. Bu kapsamda olan kişiler, primlerini doldurdukları an yaş beklemeden emekli olabiliyor.

⏳ 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için durum farklı. Onlar için yaş şartı hâlen geçerli.

Yaş şartı olmadan emekli olun; 1999 sonrası işe girenler dikkat

👩‍⚕️ Yaş Şartsız Emeklilik Mümkün mü?

SGK mevzuatına göre, bazı özel durumlarda yaş şartı aranmadan emekli olunabiliyor:

%60 ve üzeri iş gücü kaybı olan bireyler,

En az 10 yıl sigortalılık süresi,

1800 prim günü şartını karşılıyorlarsa,

➡️ Yaşlarına bakılmaksızın emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.
Bu hak, doğrudan herkes için değil, malulen emeklilik kapsamında veriliyor.


🎁 Kadınlara Özel Yaş İndirimi

Kadın çalışanlar için SGK tarafından tanınan özel bir uygulama bulunuyor:
Eğer kadın çalışan, bakıma muhtaç engelli bir çocuğa sahipse,
➡️ Toplam prim gün sayısının %25’i kadar yaş indirimi uygulanabiliyor.

📌 Örnek: 6000 gün prim ödeyen bir kadın için 1500 gün düşülüyor ve erken emeklilik sağlanabiliyor.

Yaş şartı olmadan emekli olun; 1999 sonrası işe girenler dikkat


ℹ️ Özetle…

🔹 1999 sonrası sigortalılar için yaş şartı hala geçerli.
🔹 Sadece %60 iş gücü kaybı olanlar, yaş beklemeden emekli olabilir.
🔹 Kadınlar için yaş indirimi belirli koşullarda uygulanabilir.
🔹 SGK mevzuatında genel olarak yaş şartını kaldıran başka bir uygulama bulunmuyor.

Kaynak: SGK

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