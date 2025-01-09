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Yaş şartı kalktı; 10 yılda emeklilik! SGK 1800 günle emekli maaşı alınıyor

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, bazı özel durumlar için erken emeklilik imkanı tanınıyor.

Yaş şartı kalktı; 10 yılda emeklilik! SGK 1800 günle emekli maaşı alınıyor

10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günüyle emekli olma fırsatı, sağlık sorunları nedeniyle iş gücünde kayıp yaşayan bireyler için bir çözüm sunuyor. İşte detaylar:

SGK'dan Erken Emeklilik: 1800 Günle Maaş Hakkı

Normal şartlarda emekli olabilmek için belirli bir yaş sınırı, sigortalılık süresi ve prim günü şartları bulunuyor. Ancak, SGK mevzuatı kapsamında yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan bireyler, yaş şartını beklemeksizin 10 yıl çalışmayla emekli olabiliyor.

Bu erken emeklilik imkanı özellikle iş kazası, meslek hastalığı ya da genel sağlık sorunlarından kaynaklanan durumlarda geçerli. Ancak iş gücü kaybının belgelenmesi ve SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanması şart.

Yaş şartı kalktı; 10 yılda emeklilik! SGK 1800 günle emekli maaşı alınıyor

10 Yılda Emeklilik Şartları Nelerdir?

10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü ile emekli olmak isteyenler için gerekli koşullar şunlardır:

Sağlık Kurulu Raporu Şartı:

İş gücünde %60 oranında kayıp olduğunun SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.

Her sağlık kurulu raporu kabul edilmiyor; yalnızca SGK tarafından yetkilendirilen kurulların düzenlediği raporlar geçerli.

Prim Günü ve Sigortalılık Süresi:

En az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmak gerekiyor.
1800 prim günü şartı aranıyor. Ancak bir başkasının sürekli bakımına muhtaç olan bireylerde 10 yıl sigortalılık süresi şartı aranmaz, yalnızca 1800 prim günü yeterlidir.

İşten Ayrılma Zorunluluğu:

Sigortalı birey, mevcut işinden ayrılmış olmalıdır.
Bağımsız çalışanların ise SGK’ya herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Yaş şartı kalktı; 10 yılda emeklilik! SGK 1800 günle emekli maaşı alınıyor

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erken emeklilik için başvuru süreci şu şekildedir:

SGK’ya Yazılı Başvuru:

En yakın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılır.

Sağlık Kurulu Raporu İncelemesi:

SGK Sağlık Kurulu, başvuru sahibinin iş gücü kaybını değerlendiren bir rapor düzenler.

Emekliliğe Sevk:

Sağlık raporunun onaylanması durumunda başvuru kabul edilir ve emeklilik işlemleri başlatılır.

Yaş şartı kalktı; 10 yılda emeklilik! SGK 1800 günle emekli maaşı alınıyor

EYT ile Karıştırmayın

Erken emeklilik, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların faydalandığı EYT düzenlemesinden farklı bir uygulamadır. Bu düzenleme, yalnızca sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kaybı yaşayan bireyler için geçerlidir.


Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

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