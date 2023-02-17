Yarından itibaren 18.000 TL ödeme verilecek! Başvuruları yarın yapmayı unutmayın!

Acil ihtiyaçları göz önüne alan kamu bankası vatandaşların çok uygun koşullar ile 18.000 TL ödeme almasını sağlıyor. Yarından itibaren şartları uygun olan vatandaşlara 18.000 TL nakit ödeme gerçekleştirilecek. Bunun için yapılması gereken ise yarın başvuruda bulunmak. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sağlanan bu uygun faizli kredi fırsatıyla evinize ya da size gereken her şeyi alabilir ve uygun faiz koşulları ile ödeme seçeneklerinden yararlanarak sonra ödeyebilirsiniz.



Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi 18.000 TL olarak ihtiyacı olan vatandaşlara tam 36 ay taksit ile verilecek. Bu da aylık olarak çok kolay şekilde ödenecek taksit tutarları anlamına gelecek. İşte Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında yapılacak 18.000 TL ödemeyle ilgili tüm detaylar...



Ziraat Bankası acil ihtiyaç kredisi başvurusu



Ziraat Bankası üzerinden alacağınız kredi kamu bankası olduğu için size çok uygun koşullarla veriliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının çok gelirlerinin yetersiz olduğu bu dönemlerde 36 ay vade veriliyor ve ödemeler kolaylıkla sonrasında yapılabiliyor. Kredi tablosunu oluşturarak size en uygun ödeme koşullarını seçebilirsiniz.



Ziraat Bankası kredi başvurusu



Ziraat Bankası üzerinden yapacağınız acil ihtiyaç kredisi başvurusu çok kolay şekilde yapılabilmektedir. Size en uygun başvuru seçeneğiyle müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz Ziraat Mobil’den, isterseniz internet bankacılığı şifrenizi alarak internet üzerinden 7/24 başvuruda bulunabilmektesiniz.



Banka müşterisi olmayan müşterilerin öncelikle müşteri olması gerekmektedir. Müşteri hizmetlerinden destek alarak müşteri olabilir ya da şubeye giderek bütün işlemleri çok kısa sürede halledebilirsiniz. Alacağınız 18.000 TL onaylanır onaylanmaz hesabınıza geçer ve anında kullanıma hazır olur.