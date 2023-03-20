Yarın poşetini alan BİM'e koşacak! 21 Mart BİM aktüel kataloğu ile Ramazan ayına özel DEV indirim başlıyor

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta indirime girecek ürünlerin listesi tüketiciler tarafından merakla Takip ediliyor. BİM 21 Mart 2023 salı kataloğu ile gelecek aktüel ürünler belli oldu. Yarın sabah saatlerinden itibaren BİM Markete gidenler ekonomik alışveriş imkânını yakalayacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak? 21 Mart BİM aktüel kataloğu ile neler gelecek? BİM'de bu hafta indirime girecek olan aktüel ürünler haberimizde…

Tüketiciler oldukça uygun fiyatlı olarak raflara gelen BİM Aktüel ürünleri yakından takip ediyor. BİM market her hafta salı ve cuma günlerine özel kampanyalar hazırlayarak tüketiciye ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. Bu haftada BİM market raflarından uygun fiyatlı olarak tüketicilerle buluşacak indirimli ürünlerin listesi açıklandı. Peki, BİM'de bu salı neler var? BİM 21 Mart aktüel ürünler kataloğu ile neler geliyor? 21 Mart BİM aktüel kataloğu fiyat listesi haberimizde…

BİM 21 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ

Ramazan ayına hazırlık yapmayı isteyenler için yeni kampanya fırsatları Bu hafta BİM'de başlıyor. BİM market yeni sağlık kataloğu ile özellikle süt ve süt ürünlerinde büyük indirim yapıyor. bu salı BİM'de sizlerle buluşacak olan indirimli ürünler şöyle:

Dost 1,5 L ayran 22.50 TL

Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt 97.50 TL

Dost çiftlik kaşkaval peyniri 65 TL

Cumhuriyet pastırma 38.50 TL

Beşler dana sucuk 59.50 TL

Erpiliç piliç kokteyl sosis 39.50 TL

Maret dana kavurma 35.50 TL

Danet dana dilimli salam 28.50 TL

Namet soslu dana döner 57.50 TL

Banvit nugget 39.50 TL

Danet dana füme kaburga 29.50 TL

Sek milkshake çeşitleri 13.50 TL

Dost bademli içecek 12.50 TL

Dost bitkisel krema 8.50 TL

Mezzet revani çeşitleri 25 TL

Fitomer bitki çayı çeşitleri 26.50 TL

Fitomer Hindistan cevizi yağı 47.50 TL

Sahan içli köfte 59.50 TL

Erpiliç dondurulmuş piliç kalçalı but 32.90 TL

Pek food lahmacun 39.50 TL

21 MART BİM AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Sporcular içinde BİM'de bu hafta büyük kampanya var. A'dan Z'ye tüm spor ürünleri ve spor kıyafetleri Bim kataloğu ile indirimli olarak sizlere ulaşacak. BİM Aktüel 21 Mart Kataloğu ile gelen ürünler şu şekilde:

Destekli seamless spor sütyeni 87.50 TL

Yüksek bel toparlayıcı seamless spor tayt 87.50 TL

Pırlanta sütyen slip takım 119 TL

Casilli geniş fileli sporcu büstiyer 59.50 TL

Casilliyan dantelli toparlayıcı külot 29.50 TL

Casilli geniş fileli sporcu boxer 39.50 TL

Patik kadın çorap 11.50 TL

Soket kadın çorap 19.50 TL

Miss bulaşık deterjanı 39.75 TL

Hyper hypo ultra çamaşır suyu 14.75 TL

Fairy losyon sıvı bulaşık deterjanı 39.50 TL

Banyo kesesi 29.50 TL

Yüz kesesi 19.75 TL

Vazelin 22.50 TL

BİM 21 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek indirimli ürünler stoklarla sınırlı olacak. BİM Marketin kampanyasını yakalamak isteyenler elini çabuk tutsun Kampanyayı kaçırmasın.