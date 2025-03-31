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Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın beklenen doğum desteği paketi nihayet netleşti. 1 Ocak 2025 sonrası doğum yapan tüm anneler için başvuru süreci bayramın ardından start alıyor. İşte çocuk sayısına göre değişen o kritik destek rakamları...

Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek

Türkiye'nin nüfus hareketliliğini desteklemek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketi, aile bütçelerine nefes aldıracak. Bakan Göktaş'ın açıkladığı detaylara göre, nakit yardımlar doğrudan annelerin hesabına yatırılacak.

DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI

✔ İlk Çocuk: 5.000 TL (Tek seferlik)
✔ İkinci Çocuk: 1.500 TL
✔ Üçüncü ve Sonrası: 5.000 TL

Örnek Hesaplama:

3 çocuk yapan bir aile toplam 11.500 TL destek alabilecek.

BAŞVURU KRONOLOJİSİ

1️⃣ Ön Koşul: Çocuğun nüfusa kaydedilmesi
2️⃣ Başlangıç Tarihi: Ramazan Bayramı sonrası (9 Nisan 2025)
3️⃣ Başvuru Kanalları:

e-Devlet üzerinden online

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

Sosyal Hizmet Merkezleri

Yurtdışında konsolosluklar

Yarın başlıyor; Ailelere karşılıksız 11.500 TL destek777

⚠️ Son Geçerlilik Tarihi: 31 Aralık 2025'e kadar doğan bebekler yararlanabilecek

⚠️ Çifte Vatandaşlar: Yurtdışı doğumlarda konsolosluk onaylı belge gerekecek

⚠️ Ödeme Yöntemi: Sadece anneye ait IBAN üzerinden yapılacak

DİPNOT: Bu haber, Bakanlık basın açıklaması, TBMM tutanakları ve uzman görüşleri referans alınarak hazırlanmıştır.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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