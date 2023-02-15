Yarın artık kullanılamayacak! Kredi kartı sahiplerinin dikkatine!

Kredi kartı sahiplerinin bilmesi gereken açıklamalar peş peşe geldi. Banka ya da kredi kartlarında kullanılan özelliğe dair bazı düzenlemeler getirildi. Banka kartı ya da kredi kartı kullanan kişilerin bilmesi gereken talimatlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklandı. Resmi olarak yapılan açıklamada ise detaylar şöyle...



Ülke genelinde banka kartı ve kredi kartlarının kullanımıyla alakalı bazı değişiklikler yapıldı. BDDK’nın aldığı karar doğrultusunda kartların temassız özelliği artık ilk işlemde kullanılamayacak. Gelen kararda şöyle açıklandı:



“Müşterilerin kart kullanımı için güvenlik adına OHAL ilan edilen iller ve tüm ülke kapsamında banka müşterilerinin ivedilikle kullandıkları kartlarda ilk temassız işlemlerde şifre girilmesi gerekecek. Sonraki işlemlerde ise temassız kullanım yapılabilecek.”



Açıklamaların ardından ilk etapta şifre kullanılması ardından diğer işlemlerde temassız olarak banka kartı ve kredi kartından yapılabilecek.