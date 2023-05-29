Yarın 09.00'da başlayacak! Başvuru yapanlara 135.000 TL nakit destek ödemesi

Acil Nakit paraya ihtiyacı olan ve bankalardan destek almak isteyenler için güzel haber geldi. Nakit ihtiyacı olanlara 135.000 TL'ye Varan maddi destek ödemesi sağlanacak. Yarın sabah saatlerinden itibaren ödemeler hesaplara aktarılmaya başlanacak. Başvuru şartı var O sebeple aşağıdaki adımları izleyerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz

Aile Bakanlığı’nın başlattığı geri ödemesiz 100 bin TL’lik destek kredisi başvuruları devam ederken, başvuruları onaylananların yarın Ziraat Bankası hesaplarına saat 09:00’dan itibaren yatırılmaya başlayacak!

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi ile beraber, seçim öncesinde başlayan ve halen devam eden geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sonuçlanmaya başladı. Yüzbinlerce vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen geri ödemesiz kredi desteği başvurusunda bulundu.

Nakit ihtiyacı olanlara geri ödemesiz/karşılıksız 100 bin TL kredi desteği veriliyor. Seçim öncesi başvuru yapan binlerce vatandaşın başvuruları onaylandı ve başvurusu onaylananların Ziraat Bankası veya Halkbank hesaplarına yarın paralar yatacak. Kredilerin yarın sabah 09:00’dan itibaren hesaplara geçeceği belirtildi.

GERİ ÖDEMESİZ DESTEK VERİLECEK

Minimum 35.000 TL, maksimum 100.000 TL olarak verilen bu hibe desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubeleri tarafından sağlanıyor. Başvurularda bizzat SYDV şubelerine yapılıyor.

Eğer sizler halen bu sosyal yardıma başvuru yapmadıysanız hemen yapabilirsiniz zira başvuru süreci devam ediyor. Peki, bu geri ödemesiz 100 bin liralık krediden kimler faydalanabilir? İşte detaylar…