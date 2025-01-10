Yardım parası ödemesi; TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar alıyor

Aralık ayında gerçekleştirilen ödemeler, ailelerin yüzlerini güldürürken, SED başvurusu nasıl yapılır ve kimler başvurabilir soruları gündemi meşgul ediyor. İşte 2025 yılı için detaylı SED programı bilgileri, başvuru süreci ve güncel ödeme tutarları...

SED Başvurusu ve Başvuru Şartları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle çocuklu ailelere yönelik sağlanan desteği artıran Çocuk Destek Bileşeni programı ile maddi açıdan zorlanan ailelere önemli bir nefes aldırıyor. Başvuru süreci oldukça basit hale getirilmiş durumda ve aileler, e-Devlet üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Başvurular, bakanlık tarafından titizlikle incelenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik yardım sağlanıyor.

2025 Yılı Zamlı SED Ödemeleri:

SED programı kapsamında yapılan yardımlar her yıl belirli katsayılarla güncelleniyor. 2025 yılına yönelik olarak yapılan artışlarla birlikte, çocukların eğitim düzeylerine göre yapılan desteklerde önemli bir artış gözlemleniyor. 2025 yılı için belirlenen yeni ödeme tutarları ise şöyle:

Okul Öncesi Çocuklar: Okul öncesi dönemdeki çocuklar için yapılan destek, 4 bin 312 TL'den 4 bin 809 TL'ye yükseldi.

İlköğretim Öğrencileri: İlköğretim seviyesindeki çocuklar için sağlanan destek, 6 bin 468 TL'den 7 bin 214 TL'ye çıktı.

Ortaöğretim Öğrencileri: Ortaöğretim öğrencilerine yönelik destek tutarı ise 6 bin 899 TL'den 7 bin 695 TL'ye yükseldi.

Yükseköğrenim Öğrencileri: Üniversite öğrencileri için verilen SED yardımları da artış gösterdi ve 7 bin 761 TL'den 8 bin 657 TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Açıklamaları, 2025 Yılı SED Güncellemeleri