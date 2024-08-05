Yardım parası değişti: Aylık 9.077 TL ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zor durumdaki vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sosyal yardım programlarıyla maddi destek sağlıyor. Kronik hastalıklardan muzdarip bireylere aylık 9.077 TL, eşi vefat eden kadınlara aylık 1.000 TL ve sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü bireylere aylık 4.181 TL ödeme yapılacak.

Özellikle tüberküloz ve SSPE gibi kronik hastalıklarla mücadele edenler için sağlanan destek, bu bireylerin tedavi süreçlerini ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Eşi vefat eden ve gelir kriterinin altında olan kadınlara verilen aylık 1.000 TL'lik yardım, onların ekonomik zorluklarını hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan 4.181 TL'lik maaş, onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir destek oluşturuyor.

Bu yardımlar, dezavantajlı grupların ekonomik yüklerini hafifletmeyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.