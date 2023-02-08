Yapılmayacak denmişti! Müjde geldi, asgari ücrete ara zam! 14 Mayıs’tan önce milyonları sevindirecek

Geçim sıkıntısı birçok vatandaşın son zamanlarda gündemindeyken asgari ücrete ara zam beklentileri de artmış durumda. Vatandaşlar asgari ücrete ara zam araştırması yapıyor. Ocak 2023’ten sonra asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusuydu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak duyurmuştu. Gündemde olan asgari ücret ara zam konusuyla ilgili yeni gelişmeler ise vatandaşları şaşırttı. İşte asgari ücret ara zammı detayları...

14 Mayıs öncesi asgari ücrete zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretini 8 bin 506 TL olarak duyururken vatandaşlar asgari ücrete bir ara zam beklentisi içinde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılmasından önce bir ara zam bekleniyor. Ankara’dan öğrenilen iddialara göre komisyon seçim öncesinde gerekli çalışmalara başladı. Bu nedenle de iktidar seçimden önce ikinci asgari ücret zammı gerçekleştirecek beklentisi var.

Asgari ücret ne kadar?

2023 asgari ücret brüt olarak 10.008 TL olarak belirlendi ve net olarak 8 bin 506 TL oldu. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 54,66 oranında oldu. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin yaklaşması ise iktidar tarafında seslerin yükselmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları kaydetti: “Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız.”

Bakan Vedat Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 2023 asgari ücret ara zammı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

A Haber’de bir programda açıklamalar yapan Bakan Vedat Bilgin, “Asgari ücretin 455 – 460 dolara çıkmasını sağladık. Şu an bir zam beklemiyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi olağandışı bir durumda düşünülebilir. Ancak bunun tam tersi oluyor. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Merkez Bankası’nın açıklamasına göre ön görü rakamları bu yönde” ifadelerini kullandı.

2023 asgari ücretine ek zam yapılacağına dair beklentiler özellikle de 2022 senesinde iki kere asgari ücret zammı yapılmasından kaynaklanıyor. Henüz iktidar tarafından kesin bir açıklama yapılmış olmasa da asgari ücrete en geç Nisan – Temmuz aralığında zam bekleniyor. Diğer taraftan gerçekleşecek olan 14 Mayıs seçimlerinin ardından oy oranlarının durumu değiştirerek asgari ücrete ara zam yapılmasına sebep olması bekleniyor.