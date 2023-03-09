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Yapılandırma geldi! Kimsenin borcu kalmayacak! GSS, vergi ve cezaları, sigorta primleri, faizler, gecikme zamları

Yapılandırma yürürlüğe girdi! Kimsenin borcu kalmıyor! Yapılandırma kapsamı çok geniş; GSS, vergiler, vergi cezaları, sigorta primleri, öğrenci kredileri ve daha birçok borç bitecek! İşte 2023 yapılandırması hakkında detaylar...

Yapılandırma geldi! Kimsenin borcu kalmayacak! GSS, vergi ve cezaları, sigorta primleri, faizler, gecikme zamları

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen teklifte vergiler, idari ve adli para cezaları, vergi cezaları, sigorta primleri gümrük vergileri, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve faizler, zamlar, gecikme faizleri, gecikme cezaları bitiyor. Tüm borçların yapılandırılabileceği 2023 yapılandırma kararı çok geniş bir kapsama sahip.  


“Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri tamamlandı ve bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, belediyeler için alacakları yapılandırma imkanı verilecek.  


31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 


Yapılandırma kararı kapsamında olan borçlar 31 Aralık 2022’ye kadar olanları dahil etmektedir. Vergiler ile vergi cezaları, gümrük vergileri, idari ve adli para cezaları, topluluk sigortası primleri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği, sosyal güvenlik destek primi, bunların gecikme zamları, gecikme faizleri ve gecikme cezaları gibi tüm borçlar kapsama dahil olacak. 


Bunlara ek olarak ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine olan alacaklar kesinleşmiş biçimde yapılandırılabilecek. Taşıtlar için ödenen MTV, taşıtlara dair olan cezalar ile geçiş ücretleri de yüzde 10 ödendiği takdirde taksit ödemesi devam ederken fenni muayeneye izin olacak. 


Belediyeler yararlanabilecek 


Yapılandırma kapsamında belediyelerin atık su, su ve katı atık benzeri ücretleri ile sunulan hizmetlerden oluşan ücret alacaklarına dair bazı paylar ile su ve kanalizasyon atık su bedeli ile su harcamaları payı alacakları da YİKOB’ların alacakları yapılandırmaya dahil olacak. 


Depremzedelere ilişkin madde eklendi 


Yapılandırma kapsamında ayrıca depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi ile bölgedeki inşa için tek seferlik ek vergi alınmasına dair madde de eklendi.  


OHAL bölgesindeki iller için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin kurmuş olduğu Türkiye’de üretilen ve standartlara uygun mallar için de tüketim vergisi oranı yüzde 50 olarak 31.12.2024 tarihine kadar uygulanacak.  

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