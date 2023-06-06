Yapı Kredi'den bayram öncesi jest! 10-20-30-40-50 bin TL ödeme için düğmeye basıldı

Yapı Kredi Bankası, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacı olan müşterileri için yepyeni bir kampanya başlattı. Acil nakit parayı sıkışanlar Yapı Kredi Bankası'na başvuru yaparak 10.000 TL ile 50.000 TL arasında destek ödemesi alabilecek. Yapı Kredi'nin yeni kampanyasında başvurular Online olarak da yapılabiliyor. 5 gün süreniz var nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için geç kalmayın. Yapı Kredi düşük faizli bayram kredisi kampanyası ile ilgili detaylar haberimizde…

10.000 ve 50.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere 5 gün içerisinde nakit ihtiyaç oluşması halinde, işlemlerinizi yapabileceğiniz bir kampanya daha hazırlandı. 5 gün süresinde nakit ihtiyacınızın olması halinde başvuru yaparak bireysel kredi almak isteyenlere hemen aynı gün içinde ödemeler verileceğini açıkladı. İşte ödemenin tüm detayları...

10.000 ve 50.000 Lira arası ödeme almak isteyenlere yapılan yeni kampanya kapsamında bireysel kredi kullanacaklara 5 dakika içinde sonuç verileceği duyuruldu. 10.000 ve 50.000 TL arası Yapı Kredi Bankası'ndan kredi alabilecek ve başvuru işlemlerinizi bu banka üzerinden yapabileceksiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Yapı Kredi Bankası'ndan bireysel ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız halinde başvurularını internet bankacılığından gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi Bankası'nda hesabınızın olması halinde, Yapı Kredi Mobil uygulaması portalına giriş yapabilir hatta bu şekilde bireysel kredi başvurunuzu da yapabilirsiniz.

Kredi ihtiyacı olan kişilere müjde geldi. 18 yaş üstü olan herkesin, başvurularını yapması halinde nakit kredi alabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için başvuru koşuluna uygun şekilde hemen işlem yapmaları gerekiyor. Acil ihtiyaçlarınız olması halinde, işlemlerinizi yapabileceğiniz Yapı Kredi Bankası, sizlere verecek olduğu 50.000 TL krediler ile 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturup, nakit ihtiyacınızı karşılamaktadır.

50.0000 TL’YE KADAR DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Bu bankadan 50.000 TL ve üzeri bireysel tüketici kredisi kampanyası için başvurularınızı tamamlayarak nakit, kullanabileceğiniz ve ödeme alabileceğiniz bu kampanyalar kapsamında anında sizlerde işlem yapılabilecek ve kredi desteği alabileceksiniz. Başvurularını tamamlayarak nakit ihtiyacınızın olması sonucunda, başvuru yaparak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılım ile anında ödeme alabilmektesiniz.