Yapı Kredi emeklilere büyük haberi erdi! Şubat ayı promosyonunda Yapı Kredi öne geçti! Yapı Kredi güncel promosyonu ne kadar?

Uzun süredir gündemde olan emekli promosyonuyla ilgili bankalar yarış içinde. Yapı Kredi ise emekli promosyonunda yeni bir güncelleme yaptı. Akbank’ın yaptığı güncellemeden sonra hızlı davranan Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi ne kadar oldu?



Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?



Sıklıkla açılan emekli promosyonlarında sık sık güncelleme haberleri de geliyor. EYT bekleyen vatandaşların da avantajına olacak emekli promosyonu bankalar arasında büyük bir rekabete sebep oldu. 2022 sonunda her geçen gün emekli promosyonları gündemdeydi.



Promosyon güncellemeleriyle alakalı 2023 senesinde Şubat ayı güncellemeleri sunuyor. Emekli promosyon rekabetine giren bankalardan Akbank’ın güncelleme yapmasıyla birlikte Yapı Kredi emekli promosyonunu güncelledi.



2023’de emekli promosyon rekabetinde Yapı Kredi miktarı güncelledi ve resmi internet adresinden duyuruda bulundu. Bu da EYT beklentileri olan vatandaşların dikkatini çekti.



Yapı Kredi promosyonu ne ye göre verilecek?



3 yıl süreyle bankada kalmayı kabul edenler Yapı Kredi’den emekli promosyonunu alabilir. Emekli promosyon ödemeleri ne kadar?



3.500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlara 4.200 TL ödeme yapılacaktır.

3.500 ila 7.500 TL arasında maaş alan kişilere yapılacak promosyon ödemesi miktarı ise 4.900 TL’dir.

7.500 ila 10.000 TL arasında ödeme alan 6.300 TL promosyon alacak.

7.000 TL promosyon ise 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara verilecektir.