Yapı Kredi, DenizBank ve Vakıfbank bu sabah bombayı patlattı! Düşük faizli 35.000 TL kredi 2 dakikada onay alıyor

Nakit paraya ihtiyacı olanlar için 3 bankadan açıklama geldi. VakıfBank, Denizbank ve Yapı Kredi tam 35.000 TL'yi gelir belgesi olarak sunacak. Bu bankaların şubelerinden, mobil bankacılık hizmetlerinden ve internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak mümkün olacak. Düşük faizli kredi kullanmak isteyenler için başvuru şartlarına ve Detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.

Toplu nakit para arayan ve banka kredisi kullanmak isteyen herkes için 3 bankadan duyuru geldi. Vakıfbank Denizbank ve Yapı Kredi acil nakit ihtiyaçlarınıza yanıt olacak 35.000 Kredi paketi hazırladı. 36 ay vadeli olarak verilecek olan kredi desteğinde faiz oranları Kredi notuna göre belirlenecek. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bu 3 bankanın şubelerinden ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek. Belgesiz ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar haberimizde…

VAKIFBANK DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını duyuran Vakıfbank, 35.000'ye kadar 36 ay vadeli Kredi vereceğini açıkladı. VakıfBank'ın bu kampanyasına başvurular 7/24 internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden yapılabilecek. Yine T.C kimlik kartınızla birlikte en yakın Vakıfbank şubesinden de başvuru için annemizi yapabilirsiniz. Eğer Vakıfbank'ta hesabınız varsa aynı gün içinde ATM'den talep ettiğiniz kredi tutarını çekme şansına sahipsiniz.

DENİZBANK DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

DenizBank'ta acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 35.000 TL 36 ay vadeli düşük faizli kredi paketi hazırlayan bankalar arasında yer alıyor. Denizbank'tan kredi kullanmak için mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığı ile 7/24 başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerinden de T.C kimlik kartınızla birlikte başvuru işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.

YAPI KREDİ BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası'na SMS ile kredi başvurusu yapabilir. 7/24 ihtiyaç kredisi almak için Cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden T.C kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarında birer boşluk bıraktıktan sonra yazarak 44 11 numarasına kısa mesaj gönderebilirsiniz. Yapı Kredi SMS ile kredi başvurusu onayı sadece dakikalar içinde cep telefonunuza geliyor. Ardından banka şubelerine giderek talep ettiğiniz Kredi tutarını alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın bu kampanyası kapsamında 35.000 TL düşük faizli krediyi 36 ay vadeli olarak almak mümkün.