GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Ak Parti AF için düğmeye bastı Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Yapı Kredi bankasından herkese geri ödemesiz 5000 TL son başvuru tarihi

Yapı Kredi bankası herkese 5000 TL veriyor. Yapı Kredi bankası 5000 TL kampanyası son başvuru tarihi belli oldu. Yapı Kredi bankasının yeni kampanyası merak uyandırdı.

Yapı Kredi bankasından herkese geri ödemesiz 5000 TL son başvuru tarihi

Yapı Kredi bankasından müjde. Yapı kredi şubat ayına özel 5.000 TL geri ödemesiz kampanyası rekor kıracak.

Yapı Kredi bankası şubat ayına kadar geçerli, indirim, nakit avans, puan ve kredi fırsatları vatandaşların dikkati çekmeye devam ediyor.

1 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında yeni kampanya 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatıyla sunulacağı açıklandı.

İşte 5.000 TL Geri ödemesiz avans fırsatının detayları..

Yapı Kredi Bankası 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatından yararlanmak için son başvuru tarihi 28 şubat olarak belirlendi.

İlk kez Yapı Kredi müşterisi olacak kişilere verilecek kampanya katılmak için AVANS5000 kampanya kodu ile başvuru yapabilirsiniz. Mobil bankacılık üzerinden bankaya gitmeden yapılacak başvuruyla 5000 tl alabilirsiniz.

28 Şubat 2025 tarihine kadar 20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanma zorunluluğuyla 5.000 TL avans ve kredi kartına bakiye olarak tanımlanacak. Kampanya bir kez katılmanız mümkün.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı
10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak 10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak
Halkbank kredi musluklarını açtı; Aylık 1.439,46 TL taksitle 36 ay vadeli 20.000 TL destek kredisi Halkbank kredi musluklarını açtı; Aylık 1.439,46 TL taksitle 36 ay vadeli 20.000 TL destek kredisi
750 Bin TL Faizsiz Kredi! Akbank ve Garanti BBVA Dev Kampanyayı Başlattı 750 Bin TL Faizsiz Kredi! Akbank ve Garanti BBVA Dev Kampanyayı Başlattı
Araba alacaklar dikkat; Kampanya başladı: 250 bin TL faizsiz... Araba alacaklar dikkat; Kampanya başladı: 250 bin TL faizsiz...
40'lı tuvalet kağıdı 199,90 TL'ye düştü! Kaçıran çok üzülecek! CarrefourSA duyurdu 40'lı tuvalet kağıdı 199,90 TL'ye düştü! Kaçıran çok üzülecek! CarrefourSA duyurdu
SON HABERLER
Bir dönüm toprak yeter; Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de! Bir dönüm toprak yeter; Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de!
Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti
4A, 4B, 4C'ye emeklilikte devrim; Milyonlarca kişiye 5 yıl erken emeklilik! 4A, 4B, 4C'ye emeklilikte devrim; Milyonlarca kişiye 5 yıl erken emeklilik!
AK Parti AF için düğmeye bastı; Kritik tarih belli oldu AK Parti AF için düğmeye bastı; Kritik tarih belli oldu
Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor! Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor!
Bizim Toptan açıkladı; Tuvalet kağıdı 59.90'a satılıyor Bizim Toptan açıkladı; Tuvalet kağıdı 59.90'a satılıyor
00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde 00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde
Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor! Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor!