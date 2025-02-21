Yapı Kredi bankasından herkese geri ödemesiz 5000 TL son başvuru tarihi

Yapı Kredi bankasından müjde. Yapı kredi şubat ayına özel 5.000 TL geri ödemesiz kampanyası rekor kıracak.

Yapı Kredi bankası şubat ayına kadar geçerli, indirim, nakit avans, puan ve kredi fırsatları vatandaşların dikkati çekmeye devam ediyor.

1 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında yeni kampanya 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatıyla sunulacağı açıklandı.

İşte 5.000 TL Geri ödemesiz avans fırsatının detayları..

Yapı Kredi Bankası 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatından yararlanmak için son başvuru tarihi 28 şubat olarak belirlendi.

İlk kez Yapı Kredi müşterisi olacak kişilere verilecek kampanya katılmak için AVANS5000 kampanya kodu ile başvuru yapabilirsiniz. Mobil bankacılık üzerinden bankaya gitmeden yapılacak başvuruyla 5000 tl alabilirsiniz.

28 Şubat 2025 tarihine kadar 20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanma zorunluluğuyla 5.000 TL avans ve kredi kartına bakiye olarak tanımlanacak. Kampanya bir kez katılmanız mümkün.