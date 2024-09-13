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Yapı kredi bankası hesabı olanlara, Bankadan son uyarı geldi: Banka hesabınızla işlem 8 gün içinde yapmanız isteniyor!

Yapı kredi bankası duyurdu! 8 gün içinde işlem yapın! SON DAKİKA HABER!

Yapı kredi bankası hesabı olanlara, Bankadan son uyarı geldi: Banka hesabınızla işlem 8 gün içinde yapmanız isteniyor!

Yapı Kredi bankası tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte 8 gün içerisinde işlem yapan bütün bireysel müşterilere banka düşük faiz oranları ile birlikte 50.000 tl'ye kadar gelir belgesiz bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracaktır. Yapı Kredi bankası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirmek için sizler de 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak verilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasına bazı şartlara uygun olmanız durumunda katılabilirsiniz.

Yapı Kredi bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilerin kredi puanı 1.100 ve üzerinde olması daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olması, banka tarafından istenen şartların başında gelmektedir. Yapı Kredi bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce bankalardan icralık ve avukatlık durumları olmaları durumunda verilecek olan kredilerden yararlanamayacağını üzülerek söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi bankası 8 gün içerisinde kendi banka müşterilerine kendi mobil uygulaması üzerinden 50.000 tl'ye kadar kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere daha düşük faiz oranları ile birlikte ve anında onay vererek kredi işlemlerini sağlamaktadır. Sizler de bankanın mobil uygulamaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek için banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte mobil uygulamaya giriş yapabilir ve buradan Yapı Kredi bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

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