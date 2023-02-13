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Yapı Kredi Bankası emekliye ödeme yapacak! 10 bin TL'ye kadar karşılıksız almak için başvuru yapın

Emekliye Yapı Kredi Bankası’ndan büyük jest. Karşılıksız ve geri ödemesiz tam 10.000 TL’ye varan nakit destek verilecek. İşte detaylar…

Yapı Kredi Bankası emekliye ödeme yapacak! 10 bin TL'ye kadar karşılıksız almak için başvuru yapın

Yapı Kredi Bankası emekliye ödeme yapacak! 10 bin TL'ye kadar karşılıksız almak için başvuru yapın. Yapı Kredi Bankası, emekliler için yeni kampanyalarını paylaşmaya devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi fark etmeden bankaya maaşını taşıyan emekliye binlerce lira verilecek. Tek şart var. O da emekli maaşını taşımak ve bankanın müşterisi olmak. Bunu yapan emekliler binlerce liralık geri ödemesiz nakit parayı almaya hak kazanıyor.

Emekliler için uzun zamandan bu yana kampanya üstüne kampanya yapan Yapı Kredi Bankası, promosyonda da rekora koşuyor. Maaşını taşıyan emekliler için Yapı Kredi Şubat ayı promosyon ücretleri duyuruldu. Peki, Yapı Kredi Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Yapı kredi emekli promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde…

EMEKLİYE BÜYÜK JEST

Türkiye’nin en köklü bankalarından olan ve her zaman kampanyaları ile adından söz ettiren Yapı Kredi Bankası emekliye de jest yapıyor. Emekli müşterilerine özel promosyon sunan banka aynı zamanda ek fırsatlarla da bir çok avantaj sağlıyor. 2023 yılının gelmesiyle birlikte Yapı Kredi’nin yeni promosyon ücretleri de ortaya çıktı. Yeni yılda promosyon ücretlerini güncelleyen banka emeklilere maaşa göre 10 bin TL’ye varan ödeme sunuyor. Yapı Kredi Bankası aynı zamanda ek kampanyalarla emeklinin kazancını daha da arttırıyor. Örneğin emekli yakınını getirenler ya da otomatik ödeme talimatı verenler bankadan ekstra promosyon alma şansına sahip oluyor.

2022 YAPI KREDİ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Yapı Kredi Bankası, 2023 Şubat ayı emekli maaş promosyonu ücretlerini açıkladı. Emekli maaşına göre verilen promosyon 4200 TL ila 10 bin TL arasında değişiyor. Yani aldığınız emekli maaşına göre alacağınız promosyonda fark ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Yapı Kredi Bankası’na yakınını veya arkadaşını getirenler, en az 2 adet otomatik ödeme talimatı verenler alacakları promosyon ücretini yükseltebiliyor.

YAPI KREDİ BANKASI PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapı kredi promosyon başvurusu oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey emekli maaşınızı taşımak için en yakın banka şubesine gitmek. Hemen banka şubesine giderek 3 yıllık maaş taahhüdü verebilir ve emekli promosyonu almaya başlayabilirsiniz.

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