Yapı Kredi banka kartı kullananlara dikkat! Dikkat çekici açıklama yapıldı!

Bankalardan sık sık müşterilerine yönelik çeşitli kampanyalar, yeni fırsatlar ve bilgilendirme açıklamaları geliyor. Yapı Kredi Bankası da müşterileri için ilgi çekici bir haberle geldi. Yaptığı açıklama özellikle Yapı Kredi Bankası’nın banka kartına sahip müşterilerini ilgilendiriyor. İşte o açıklama ve tüm detaylar...



Yapı Kredi Bankası’nın banka kartı olan müşterilerine



Yapı Kredi Bankası müşterilerine özel olarak başlattığı kampanya kapsamında yalnızca ATM üzerinden 60 bin TL’ye kadar nakit ödeme vereceğini açıkladı. Bu açıklamada ayrıca dikkat çeken nokta ise 60 bin TL’ye kadar yapılacak olan yüklü ihtiyaç kredisi ödemesinin 3 ay sonra geri ödenmeye başlayabileceği oldu. 24 ay vade ile sunulan Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasında 60 bin TL’ye kadar müşteriler ihtiyaçları olan tutarı çekebilecekler. ATM’den yapılacak başvurular kapsamında ise onaylanan kredi anında alınabilecek.



Yapı Kredi Bankası ATM’den ihtiyaç kredisi başvurusu şartları



Yapı Kredi Bankası’nın sunduğu yeni fırsat ile müşteri olan vatandaşlar 18 yaş ila 65 yaş aralığında ise bireysel olarak kredi çekme haklarını kullanabilmektedirler. Gelir belgesi gerekmeden yapılacak başvurularda başka herhangi bir şart aranmamaktadır. Kredi notu yeterli olan müşterilere verilen kredi için tek gereken Yapı Kredi Bankası müşterisi olmak ve 18 ila 65 yaş aralığında olmaktır.



Yapı Kredi Bankası tüketici kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Tüketici kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması, en yakın şube ya da internet bankacılığından yapabileceği başvuru ayrıca ATM’lerden de yapılabilmektedir. Müşteri numarası ve internet bankacılığı şifresini bilmeyen, ancak banka kartı bulunan müşteriler hemen ATM üzerinden kartını kullanarak kredi başvurusunu 60 bin TL’ye kadar yaparak hemen ödemesini alabilmektedir. İşlem birkaç dakikada sonuçlanmakta ve ödeme de yatmaktadır.