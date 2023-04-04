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Yapı Kredi 23 bin 800 TL promosyon veriyor! Anlaşma sağlandı, 15 Nisan'da tek seferde ödenecek

Güncel maaş promosyonu ücretleri kamu çalışanları ve emekliler tarafından takip ediliyor. bugün Yapı Kredi Bankası'ndan bomba promosyon açıklaması geldi. 15 Nisan'da tam 23.800 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Yapı Kredi 23 bin 800 TL promosyon veriyor! Anlaşma sağlandı, 15 Nisan'da tek seferde ödenecek

Bankalar, emekliye ve kamu çalışanlarına maaş promosyonu verebilmek için neredeyse 2 yıldır büyük bir rekabet halinde. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında alevlenen promosyon rekabeti hız kesmeden devam ederken peş peşe yeni rakamlarda açıklanıyor. 3 yıllık Taahhütname karşılığında emeklilere ödenen kamu çalışanlarına da yapılan anlaşmalar doğrultusunda verilen promosyon ücretleri ile ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. Haber Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Yapı kredi Bankası Yeni anlaşma imzalayarak 23.800 TL promosyon ödeyeceğini duyurdu. Ödemeler 15 Nisan'da tek seferde hesaplara yatacak.

Özel bankalar ve kamu bankaları Neredeyse 1 yıla yakın süredir promosyon rekabetinde ilk sıraları yükselmek adına elinden geleni yapıyor. hem kamu çalışanlarına hem de emeklilere farklı promosyon ücretleri ödeyen bankalar genellikle 3 yıl taahhüt karşılığında promosyon ücreti veriyor. son dönemlerde maaşlara yapılan artışlarla birlikte promosyon rekabeti yeniden hız kazandı. Birçok kurumda bankalarla yeniden masaya oturmaya başladı. Bu defa promosyon güncellemesi haberi Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Yapı Kredi Bankası, yeni anlaşmayı duyurdu 23.800 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI İMZALAR ATILDI

Adana ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu işçiler için Disk Çukurova Bölge temsilciliği Yapı Kredi Bankası ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda da promosyon anlaşması sağlandı. Yapı Kredi Bankası ile yapılan promosyon anlaşması hakkında açıklama yapan disk Çukurova Bölge temsilciliği, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü'nde kadrolu olarak Çalışan işçilere ve Memurlara banka tarafından 3 yıllık sözleşme karşılığında 23.800 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

NİSAN AYINDA TEK SEFERDE HESAPLARA YATACAK

Adana ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek rekor promosyon ödemesinin tarihleri de belli oldu. yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası promosyon ödemesini tek seferde 15 Nisan tarihinde hesaplara yatıracak. rekor promosyon haberini alan çalışanlar ise sevinçten adeta havalara uçtu.

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Yapı Kredi 23 bin 800 TL promosyon veriyor! Anlaşma sağlandı, 15 Nisan'da tek seferde ödenecek Yapı Kredi 23 bin 800 TL promosyon veriyor! Anlaşma sağlandı, 15 Nisan'da tek seferde ödenecek
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