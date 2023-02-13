Yapı Kredi 2023 emekli promosyon ödemesinde vitesi boşa aldı! Bu rakam ne duyuldu, ne görüldü. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşlara Yapı Kredi'den emekli promosyon ücreti güncellemesi geldi. Milyonlarca emekli müşterisi olan Yapı Kredi Bankası Şubat ayı için rakamlarını arşa çıkardı. uzun süreden beri en yüksek promosyon ücretlerini emekliye ödeyen bankadan yapılan yeni açıklamaya göre bu ay ödenecek rakam sınırları zorlayacak. Peki Yapı Kredi ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Yapı Kredi güncel promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli promosyon ücretleri geçtiğimiz yıl bankaların yaptığı ataklar sonucunda resmen arşa çıkmıştı. Bu yılda ocak ayından itibaren bankalar peş peşe yeni promosyon ücretlerini duyurmaya başladı. Şu anda EYT düzenlemesinin de yürürlüğe girecek olması ile birlikte artacak emekli sayısı nedeniyle bankalar yeni rakamlarını açıklıyor. Bu konuda ilk duyuru Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Yapı Kredi Şubat ayı promosyon tutarlarını güncelledi. Peki Yapı Kredi güncel emekli promosyon ücretleri ne kadar? Yapı Kredi Bankası promosyon ödemesi başvuru şartları neler? 2023 güncel promosyon tutarları ve detaylar haberimizde…

YAPI KREDİ'DEN KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?

Yapı Kredi promosyon başvurusu şartları da güncellendi. SSK BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlarda bankadan promosyon alma şansına sahip olacak. aynı zamanda EYT'lilerin de Yapı Kredi Bankası'na promosyon başvurusu yapabileceği öğrenildi. Türkiye'nin en köklü özel bankalarından biri olan Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre emekli promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşını bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca da kalma tahahüdü vermek gerekiyor. Bunun dışında banka herhangi bir ek koşul ya da fatura ödeme talimatı istemiyor.

2023 YAPI KREDİ GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Yapı Kredi emekli promosyon ücretleri emeklilerin aldığı maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşlar 5500 TL ve üstte emekli maaşı almaları halinde bankadan promosyon almak için başvuru yapabiliyor. yapılan son açıklamaya göre Yapı Kredi'nin güncel 2023 emekli promosyon ücretleri şöyle:

3.500 TL’ye kadar emekli aylığı alana 4.200 TL

3.500 TL – 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.000 TL

7.500 TL – 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.300 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL

Eğer hala promosyon için başvuru yapmadıysanız 28 Şubat tarihine kadar Yapı Kredi Bankası şubelerinden, mobil bankacılık hizmetlerinden ve internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu yaparak promosyon alma şansına sahip olabilirsiniz.