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Yalnızca o emekliler alıyor; Bayram sonrası bir ikramiye daha

Türkiye’de geçim sıkıntısı çeken, sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “yaşlı aylığı” adı altında önemli bir sosyal yardım programı uygulanıyor.

Yalnızca o emekliler alıyor; Bayram sonrası bir ikramiye daha

Bu destek, sosyal devlet anlayışının temel prensipleri çerçevesinde, ihtiyaç sahibi kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Bakanlık, sosyal devlet ilkesini esas alarak; yaşlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol alabilmelerini, yaşam standartlarının yükseltilmesini ve bağımsızlıklarının desteklenmesini amaçlamaktadır. Program; düşük gelir düzeyine sahip, herhangi bir sosyal güvence kurumundan aylık ödemesi almayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik tasarlanmıştır.

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Yaşlı aylığına başvuru yapabilmek için temel kriterler şunlardır:

Yaş Kriteri: Başvuru sahibinin 65 yaşını doldurmuş olması,

Sosyal Güvence Durumu: Hiçbir sosyal güvenlik kurumundan (SGK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.) aylık ödeme almıyor olması,

Gelir Şartı: Hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin, Bakanlık tarafından belirlenen 2025 yılı için 7.368 TL’lik sınırın altında olması.

Kaynak Linki: https://www.aile.gov.tr/sygm/genel-mudurluk/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakiflari/

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