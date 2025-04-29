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Yabancılar Türkiye'deki altın keşfini açıkladı; O ilçe yaşadı

Öksüt Madencilik, Türkiye’de altın üretimi ve izin reformu için umut verdi! Sektörde dijitalleşme ve güvenlik adımları dikkat çekiyor.

Yabancılar Türkiye'deki altın keşfini açıkladı; O ilçe yaşadı

Türkiye’de madencilik sektöründen önemli haberler var! Öksüt Madencilik Ülke Müdürü David Bickford, Türkiye’de yaptıkları altın keşifleri ve sektörde yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın üretimindeki düşüşe dikkat çeken Bickford, hükümetin izin süreçlerini hızlandıracak reformlar üzerinde çalıştığını ve bu değişikliklerin sektöre önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Türkiye’de Altın Üretimi ve İzin Süreçlerindeki Sorunlar

David Bickford’un verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 2024 yılında toplam 32,2 ton altın üretildi. Ancak izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle üretimin düşüş eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Bickford, yeni madencilik sahalarının faaliyete geçebilmesi için 17 farklı kurumdan onay alınması gerektiğini ve ortalama 10 yıllık bir süreç gerektiğini vurguladı. Verilen 700 ruhsattan yalnızca 2’sinin madene dönüşmesi, sürecin zorluklarını gözler önüne seriyor.

Bakanlık tarafından planlanan izin süreci reformlarının, hem madencilik sektörünü canlandıracağı hem de Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Öksüt Madencilik’ten Ekonomiye ve Sosyal Hayata Büyük Katkı

Kayseri’nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren Öksüt Altın Madeni, bölge ekonomisine önemli destek sağlıyor.

Bickford’un açıklamalarına göre:

2024 yılında şirketin 6,2 ton altın üretimi gerçekleşti ve bu, Türkiye’nin toplam üretiminin yaklaşık %19’una denk geliyor.

Şirketin bölge ekonomisine katkısı 60 milyon dolar civarında oldu.

2014-2024 yılları arasında sosyal sorumluluk projelerine yaklaşık 258 milyon TL yatırım yapıldı.

Kadınların ekonomik yaşama katılımını artırmak amacıyla kurulan Develi Kadın

Kooperatifi, bu sosyal sorumluluk projelerinin başında geliyor. Ayrıca Öksüt Madencilik, EBRD kredisi alabilen Türkiye’deki ilk altın madeni olma özelliğini taşıyor.

İş Sağlığı, Güvenlik ve Dijitalleşme

David Bickford, madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) öncelikli konu olduğunu vurguladı. Öksüt Madencilik, yapay zeka ve dijital teknolojileri kullanarak:

"İşte Güvenlik, Evde Güvenlik" eğitim programı başlattı.

IoT sensörleri ve yapay zeka analizleri ile risk haritaları oluşturuyor.
Anında müdahale sistemi ile olası kazaların önüne geçiyor.
Bickford, bu yeniliklerin çalışanların hem iş yerinde hem de sosyal hayatta güvenlik kültürünü benimsemelerine katkı sağladığını belirtti

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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